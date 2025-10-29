Publicidad

Deportes

La razón por la que la FIFA vetó a ‘Chicharito’ como embajador del Mundial 2026

Javier Hernández, jugador del Chivas, no podrá ser embajador de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
mié 29 octubre 2025 01:27 PM
Foto de Javier Chicharito Hernández durante un partido América-Chivas el 13 de septiembre de 2025, viste chamarra roja y tiene una expresión de tristeza.
Javier Chicharito Hernández no pudo ser embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 debido a una poderosa razón. (Foto: Héctor Vivas/Getty Images)

Bien dice que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio, y Javier Chicharito Hernández sigue enfrentando consecuencias de los mensajes sexistas que publicó en sus redes hace unos meses y de su mala racha en la cancha.

Entre lesiones y pocas apariciones eficaces en la cancha con las Chivas, quien fuera el máximo goleador de la Selección Mexicana por el momento no es contemplado para el Mundial 2026 como parte del equipo y ni siquiera podría ser embajador de la competencia.

¿Por qué la FIFA “vetó” a Chicharito Hernández como embajador del Mundial 2026?

La decisión de esto corresponde directamente al Comité Organizador y a la propia FIFA, organismos que dejaron fuera de la lista de posibles representantes de Guadalajara al jugador de las Chivas.

Nuestros compañeros de Sports Illustrated México pudieron confirmar que a pesar de que Javier Chicharito Hernández en un inicio sí estaba contemplado como uno de los embajadores de la ciudad de Guadalajara para la Copa del Mundo 2026, fue descartado debido a la serie de comentarios machistas y sexistas que compartió en redes sociales hace unos meses.

Sus palabras no solo mancharon su imagen pública, sino que le valieron una sanción por parte de la Liga MX y hoy, a meses del escándalo, sigue viva la crítica alrededor del futbolista.

Finalmente, los jugadores elegidos para ser embajadores de la ciudad durante el certamen son Carlos Salcido, Ramón Morales y Fernando Quirarte, quienes también son íconos del Club Guadalajara, a quienes se les une Alejandra Orozco, la enorme clavadista olímpica.

