Entre lesiones y pocas apariciones eficaces en la cancha con las Chivas, quien fuera el máximo goleador de la Selección Mexicana por el momento no es contemplado para el Mundial 2026 como parte del equipo y ni siquiera podría ser embajador de la competencia.

¿Por qué la FIFA “vetó” a Chicharito Hernández como embajador del Mundial 2026?

La decisión de esto corresponde directamente al Comité Organizador y a la propia FIFA, organismos que dejaron fuera de la lista de posibles representantes de Guadalajara al jugador de las Chivas.

Nuestros compañeros de Sports Illustrated México pudieron confirmar que a pesar de que Javier Chicharito Hernández en un inicio sí estaba contemplado como uno de los embajadores de la ciudad de Guadalajara para la Copa del Mundo 2026, fue descartado debido a la serie de comentarios machistas y sexistas que compartió en redes sociales hace unos meses.

Sus palabras no solo mancharon su imagen pública, sino que le valieron una sanción por parte de la Liga MX y hoy, a meses del escándalo, sigue viva la crítica alrededor del futbolista.

Finalmente, los jugadores elegidos para ser embajadores de la ciudad durante el certamen son Carlos Salcido, Ramón Morales y Fernando Quirarte, quienes también son íconos del Club Guadalajara, a quienes se les une Alejandra Orozco, la enorme clavadista olímpica.