Lo que hace unas semanas parecía imposible, hoy es una realidad: el piloto de Red Bull podría convertirse en pentacampeón de la Fórmula 1 , dejando por muy pocos puntos a Lando Norris y Oscar Piastri, la pareja de McLaren que dominó toda la temporada.

Y es que de haber ganado en Qatar, Norris ya se habría proclamado el campeón del mundo, pero Carlos Sainz se impuso y completó el podio, lo que hizo que el piloto de McLaren perdiera parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

Al inicio, el británico –quien salió en pole position – comenzó a aumentar la distancia intentando replicar la victoria de la carrera sprint, pero a la séptima vuelta, un accidente entre Pierre Gasly, de Alpine, y Nico Hülkenberg, de Sauber, provocó la intervención del coche de seguridad y Verstappen –como la mayoría de pilotos– entró a boxes para hacer una de sus dos paradas obligatorias, mientras que McLaren decidió mantener a los dos pilotos en pista.

Además, este fin de semana, los equipos debían respetar una nueva regla de seguridad que limita a 25 las vueltas máximas con el mismo juego de neumáticos, y como en el GP de Qatar se realizan 57 vueltas, cada piloto estaba obligado a parar dos veces en boxes.

A Verstappen lo beneficiaron las paradas en boxes más rápidas durante el safety car, asegurando su ventaja, mientras que los McLaren encontraron tráfico en sus paradas.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1 2025?

Lando Norris sigue dependiendo de sí mismo: tiene 12 puntos de margen sobre Max Verstappen y 16 sobre su compañero Oscar Piastri antes de llegar al circuito de Yas Marina, donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.

La última vez que el título se decidió en la última carrera fue en 2021, cuando Lewis Hamilton (en ese entonces en Mercedes) perdió el título mundial en la última vuelta… contra Max Verstappen.