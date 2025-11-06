Verstappen necesita “un poco de suerte” para lograr su quinta victoria en F1

Este jueves, previo al Gran Premio de Brasil, el piloto neerlandés dijo que probablemente “necesitará un poco de suerte” para alcanzar su quinta victoria consecutiva en el Mundial de Pilotos.

“Hemos tenido algunos buenos fines de semana y la diferencia se ha reducido, pero a cuatro carreras del final de la temporada sigue siendo bastante importante”, dijo Verstappen en rueda de prensa.

Max Verstappen , de 28 años, está a 36 puntos de Lando Norris, piloto de McLaren, que es líder del campeonato, y 35 puntos de Oscar Piastri, que se mantiene en segundo lugar.

La carrera en el autódromo de Interlagos es la número 21 de las 24 etapas anuales que se corren cada año, y es la penúltima de la temporada con sprint, por lo que es una de sus poquísimas oportunidades para que acorte la ventaja que Norris y Piastri, ambos de McLaren, mantienen.

Lo daremos todo. ¿Será suficiente? No lo sé, pero no tenemos nada que perder. En el peor de los casos quedaré tercero y, en el mejor, ganaré el campeonato. Max Verstappen

Y aunque necesite “un poco de suerte”, Verstappen ha demostrado que es un piloto peligroso para los líderes de la competencia. A finales de agosto estaba a 104 puntos de Piastri, pero al obtener tres victorias , un segundo y un tercer puesto, logró meterse en la lucha por la corona y pisarle los talones a McLaren.

“Tengo que sumar muchos más puntos cada fin de semana y no va a ser fácil. Tendremos que optimizarlo todo y ganar cada carrera”, dijo el neerlandés que es cuatro veces campeón del mundo y quien sabe que no puede permitirse ningún error. “Probablemente necesitaremos un poco de suerte en alguna de las carreras para reducir significativamente la diferencia”.

Eso sí, el piloto estrella de Red Bull asegura que correré la prueba brasileña sin “ninguna presión”.

“Aunque no gane sabré que he hecho una gran temporada”, dijo Verstappen a la prensa internacional. “Va a ser muy difícil, hay que ser realista, pero ya es notable seguir hablando del título cuando teníamos más de 100 puntos de diferencia. El equipo nunca se rindió y eso es realmente impresionante”.

Con información de AFP