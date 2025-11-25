“Muchos intereses”, la razón por la que Red Bull no impulsó a ‘Checo’ Pérez

En una entrevista para Fox Sports, con el periodista Luis Manuel Chacho López, al hablar sobre algunas experiencias que tuvo durante su paso por la escudería y recordar específicamente el episodio de Interlagos 2022 cuando Verstappen no ayudó a Pérez para ganarle a Leclerc para buscar el segundo lugar del campeonato, el piloto mexicano explicó que, desde el primer momento que llegó a Red Bull, entendió bien cuál sería su papel dentro del equipo.

“Sabía que este proyecto había sido hecho y desarrollado para Verstappen, que es un pilotazo, yo creo que se va a convertir en el mejor piloto en la historia del deporte”, dijo Checo Pérez sobre su excompañero, con quien aún conserva una amistad cercana. “Este deporte está hecho para él y al final cuando yo llegué y empecé a poner nervioso al proyecto, sabía que había muchos intereses de por medio”.

No me podía enfrentar al sistema, entonces tenía que ser inteligente y pensar en lo que venía a futuro. Sergio Pérez sobre su paso por Red Bull

Y es que, cuando Checo se unió al equipo en 2021 fue clarísimo que la química entre ambos pilotos era buenísima y sabían solucionar sus diferencias en lo que correspondía a ellos. Sin embargo, ser compañero de Verstappen cuando todo el proyecto de Red Bull está pensado a su medida no fue algo sencillo.

Por esto, Sergio Pérez aseguró que lo mejor era acoplarse a las circunstancias y obtener los mejores resultados.

“Hoy ya nadie se acuerda que había otro piloto de Red Bull. Tienes que, no solo manejar lo que se dice, hay que lidiar con toda la parte externa que como pilotos o deportistas vivimos afuera”, concluyó.

