FOTOS: Checo realiza primeras pruebas para Cadillac en Imola

Como la escudería todavía no tiene un monoplaza propio, pero utilizará motores Ferrari en su debut la próxima temporada como el 11º equipo de F1, el piloto tapatío lo hizo arriba de un auto Ferrari 2023.

Las fotos difundidas en internet mostraron un auto completamente negro corriendo sin marca en el circuito.

De hecho, Pérez también utilizó un mono y casco de color negro.

Checo Pérez manejó un Ferrari 2023. (Tomada de 𝕏 @chacho_lml)

"Es básicamente solo un momento para que podamos reunirnos con los ingenieros, mecánicos, empezar a trabajar todos juntos, ya sabes, empezar a hablar el mismo idioma", dijo el piloto a Reuters.

"Tengo curiosidad por saber cuántas vueltas dará mi cuello antes de destrozarse", añadió con una sonrisa. "Pero es genial… es una gran prueba y una gran manera de terminar el año antes de volver al auto el año que viene”.

El coequipero de Checo es el finlandés Valtteri Botas, quien también ha estado un año alejado de las carreras tras dejar Sauber, pero actualmente es reserva de Mercedes y asiste a los grandes premios.

Así luce el monoplaza que manejó Checo durante las primeras pruebas para Cadillac. (Tomada de 𝕏 @chacho_lml)

Con información de Reuters