Sin embargo, el británico finalizó décimo y fue ascendido a octavo horas después de la prueba.

Era la primera vez desde el final de la temporada 2009 en Abu Dahbi que un Ferrari salía en la parte trasera de la parrilla.

"Me siento fatal", dijo a Sky Sports el siete veces campeón del mundo, antes de que ambos McLaren fueran descalificados.

Ha sido la peor temporada de mi vida. No importa cuánto lo intente, sigue yendo a peor Lewis Hamilton

"Ha sido la peor temporada de mi vida. No importa cuánto lo intente, sigue yendo a peor. Lo he intentado todo, dentro y fuera del auto", afirmó.

Hamilton, quien llegó procedente de Mercedes en enero, aún no ha subido al podio en 22 carreras con la escudería italiana, con una victoria en sprint en Shanghai en marzo como único punto brillante de la campaña.

Ferrari es el único equipo de los cuatro primeros sin una victoria en 2025 y ha caído desde el segundo puesto que ocupaba el año pasado por detrás de McLaren hasta el cuarto de la clasificación.

"Ni siquiera sé cuántos puntos tenemos, pero a este ritmo, con mi rendimiento, estamos acabados", dijo a la prensa Hamilton, que no podrá terminar la temporada entre los cinco primeros de la general.

Hamilton se ha mostrado cada vez más pesimista sobre el rendimiento del equipo. Además, el presidente de Ferrari, John Elkann, dijo recientemente que los pilotos deberían hablar menos y centrarse en conducir.

El jefe de la escudería, Fred Vasseur, dijo a medios que "puedo entender perfectamente la adrenalina y la emoción y tener un comentario que es un poco duro a estas alturas del fin de semana".

"Lo más importante no es lo que dicen a la televisión, es lo que hacen el lunes por la mañana con el equipo para intentar hacerlo mejor e intentar empujar al equipo a hacerlo mejor", agregó.

Con información de Reuters