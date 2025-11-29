GP de Qatar: Piastri saldrá desde la pole position, por delante de Norris

El británico cuenta con 22 puntos de ventaja sobre su coequipero, y con 25 sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero tras la sesión de clasificación.

Estos tres pilotos son los únicos en liza todavía para proclamarse campeón del mundo en 2025 a falta de dos Grandes Premios para el final de temporada, que se cierra en una semana en Abu Dahbi.

El domingo, una victoria le serviría a Norris para proclamarse campeón del mundo. El tetracampeón Verstappen necesita terminar por delante del británico en el trazado de Lusail para mantener sus opciones.

En la parrilla, el neerlandés estará seguido de los dos Mercedes, el del británico George Russell, 4º, y el del italiano Andrea Kimi Antonelli, 5º.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán respectivamente desde la séptima y octava posición. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) estará en la séptima línea, en 14ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá último.

Con información de Reuters