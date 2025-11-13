Su historia llegó al cine en una película protagonizada por Sydney Sweeney que ha sido un completo fracaso tanto en taquilla como con la crítica especializada. Sin embargo, la vida de la boxeadora supera cualquier producción de Hollywood y vale la pena conocerla.

Quién es Christy Martin en la vida real

La vida de la púgil estadounidense es inspiradora y potente y, sin duda, su carrera es una de las más influyentes en el mundo deportivo no solo por lo que enfrentó en el ring, sino porque las dificultades más complejas las enfrentó lejos de los reflectores.

En una entrevista con The Guardian , Christy Martin aseguró que su historia no solo es el ring, sino su sexualidad, violencia doméstica e incluso abuso infantil. “Se trata de ser la desvalida. Es decir, soy la hija de un minero del carbón, soy de un pueblo que mide una milla de principio a fin. La longitud de tu calle es mi pueblo”, dijo al presentar su libro Fighting for Survival: My Journey through Boxing, Fame, Abuse, Murder and Resurrection.

En su libro, revela que un hombre cercano a su familia abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía seis años, algo que su exesposo Jim Martin sabía y usaba en su contra, “Jim era realmente malvado”.

Christy Martin durante una sesión de entrenamiento en 1995 en Las Vegas, Nevada. (Foto: Holly Stein/Getty Images)

Por supuesto, la película Christy (2025) no es la única sobre su vida. En 2021, Netflix lanzó el documental Deal with the Devil, como parte de su serie Untold. En esa producción se detalla los abusos a los que fue sometida por Martin quien primero fue su entrenador y luego se convirtió en su esposo.

Nacida en West Virginia en 1968, debutó en el boxeo a los 21 años, poco después de sobrevivir al abuso físico de Jim Martin, quien ordenó a los boxeadores que entrenaba que intentaran romperle las costillas a la joven y la sacaron a golpes. Al ver la fortaleza y resiliencia de Christy, aceptó entrenarla y años después se casó con ella.

“Algunas cosas que hablé abiertamente con Jim antes de que… –ni siquiera me gusta usar la palabra ‘románticamente’, porque no hubo absolutamente nada romántico en ese aspecto– nos involucráramos, él era mi entrenador. Era 25 años mayor. Confié en él. El mayor error de mi vida fue confiar en él. Hubo muchas cosas que le compartí”, dijo al diario británico. “También era mi dealer de drogas. Nunca me faltó la cocaína, una vez que él comenzó a dármela, jamás me faltó. Y él la controlaba”.

16 Mar 1996: Christy Martin al ganar una pelea contra Deidre Gogarty en Las Vegas en marzo de 1996. (Foto: Al Bello/Getty Images)

Apodada The Coal Miner’s Daughter (La hija del minero de carbón) por el promotor deportivo Don King , fue la primera mujer en firmar.

Entre 1989 y 2012, Christy Martin mantuvo un récord impactante: 49 victorias –31 por nocaut–, 7 derrotas y 3 empates.

Fuera del ring, Jim Martin fue la pesadilla de Christy Martin: su entrenador y marido que intentó asesinarla

El control de Jim Martin sobre Christy Martin duró más de 20 años. Él fue su entrenador, mánager y marido quien, el 23 de noviembre de 2010, la apuñaló y disparó en el pecho, dejándola en el suelo pensando que había logrado asesinarla.

“Desde el momento en que Jim comenzó a apuñalarme, todo duró una hora y dos minutos. Así que por más de una hora ya había sido herida, tenía un pulmón perforado. Cada vez que intentaba levantarme, la sangre salía de los agujeros y mi pierna, la pantorrilla se me había desprendido del hueso y colgaba, así que volvía a recostar. Después me disparó en el pecho”, relató en la entrevista con The Guardian y continuó. “Escuché el agua en el baño y de inmediato lo supe: ‘Esta es tu respuesta, Christy. Hazlo’. Y lo hice. Me levanté (...) tomé las llaves del auto, el arma y pensé que iría yo misma al hospital”.

Sin embargo, al llegar al auto se percató que había tomado las llaves equivocadas por lo que salió y caminó hacia la calle. “El primer carro que vi se pasó de largo, no iba a permitir que el siguiente auto hiciera lo mismo. Gracias a dios mi ángel, Rick Cole, me ayudó”.

Ahora, a casi 15 años de ese episodio en el que casi muere, Jim Martin se encuentra en prisión y Christy se volvió a casar, ahora con la exboxeadora y campeona mundial con la que se enfrentó en 2001, Lisa Holewyne.