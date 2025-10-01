La doctora, de 91 años, murió en California durante su gira por Estados Unidos, según informó el Jane Goodall Institute, que ella misma fundó en 1977.

Su método de estudio no tuvo nada de ortodoxo: fue una de las primeras investigadoras que se sumergió por completo en el hábitat y experimentó de primera mano la compleja sociedad que los chimpancés forman. Su acercamiento a este grupo de animales fue tanto que algunos integrantes la aceptaron como una más de su clan. “No los entendió solo como especie, sino como individuos con distintas personalidades, mentes complejas, emociones y vínculos sentimentales duraderos”, explica el instituto.

Hoy día, sus descubrimientos sobre las habilidades de los chimpancés en la fabricación y uso de herramientas, siguen siendo de los más importantes en primatología.

El poder de la esperanza: algunas de las frases más conmovedoras de Jane Goodall

“Afortunadamente, la naturaleza es asombrosamente resiliente: lugares que hemos destruído, después de un tiempo y ayuda, pueden volver a albergar vida, y especies amenazadas pueden tener una segunda oportunidad. Y hay un creciente número de personas, especialmente jóvenes, que están conscientes de estos problemas y pelean por la sobrevivencia de nuestro único hogar: el Planeta Tierra. Todos debemos unirnos a la pelea antes de que sea muy tarde”.

– Dijo la doctora Jane Goodall en una publicación de 2019, tras un reporte de la ONU sobre las amenazas a la biodiversidad.

***

Lo que haces marca la diferencia, tú tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer Jane Goodall

“En todas mis conferencias y libros, me concentro en las razones para la esperanza. Pero hoy se está haciendo cada vez más difícil llevar ese mensaje de esperanza al mundo. Hoy, a donde quiera que voy, los jóvenes están emocionados y empoderados. Estamos escuchando sus voces. Eso nos da una razón para tener esperanza”.

– En 2019, durante un evento en el Walt Disney Family Museum en el que se reconocieron los logros de la doctora Goodall.

***

“Los consumidores, al menos aquellos que no viven en la pobreza, también ejercen un papel enorme. Si no te gusta la forma en que los negocios hacen sus negocios, no les compres sus productos. Ese es el inicio para crear un cambio. Las personas deben pensar en las consecuencias de cada pequeña decisión que toman cada día”.

– Jane Goodall en una entrevista con el New York Times.

Jane Goodall fue una de las conservacionistas más importantes de la historia. (Foto: Robert Gray/Getty Images)

***

“Mi trabajo es ayudar a que la gente comprenda que cada uno de nosotros hace una diferencia. Y, en conjunto, las decisiones sabias sobre cómo actuamos cada día es el inicio para cambiar al mundo”.

– La investigadora dijo esto durante una entrevista con el Washington Post.

***

“Para frenar el cambio climático, debemos resolver cuatro problemas que aparentemente son irresolubles: debemos eliminar la pobreza, debemos cambiar nuestros insostenibles estilos de vida, debemos abolir la corrupción, y debemos pensar en nuestro crecimiento poblacional. Creo que todavía tenemos una ventana de tiempo para generar un impacto”.

– Jane Goodall en un texto publicado por la revista TIME.

***

Lo que tenemos que hacer es entrar al corazón. ¿Cómo se entra al corazón? Con historias. Jane Goodall en un mensaje al World Economic Forum

“Si todos nos unimos, podemos hacer una verdadera diferencia, pero debemos actuar ya. La ventana de tiempo se está cerrando”.