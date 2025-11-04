"Será pronto”, dice Cristiano Ronaldo sobre sus planes de retirarse del futbol

El jugador del Al Nassr saudita compartió sus reflexiones sobre su futura retirada. "Será pronto, pero creo que estaré preparado", confesó al ser cuestionado sobre cuándo piensa colgar las botas.

Llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión Cristiano Ronaldo

"Será duro, por supuesto ¿será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil (…) pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión“, confesó el astro portugués de 40 años.

Autor de 952 goles en su carrera, Ronaldo es uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del futbol. Actualmente ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.

El portugués confía en poder vivir sin el futbol, y confesó que desea concentrarse en su familia y en los otros centros de interés. "Nada podrá compararse con la adrenalina que tienes en el futbol al marcar un gol", dijo. "Pero todo tiene un comienzo y un final. Tengo otras pasiones. Tendré más tiempo para mí, tendré más tiempo para mi familia y para educar a mis hijos”.

Por ejemplo, expresó que desea seguir a su hijo Cristiano porque se encuentra en una edad en la que los niños “hacen cosas estúpidas”. “

"Quiero hacer más cosas divertidas. Me encanta jugar pádel con mis mejores amigos. Nos estamos volviendo bastante buenos", desveló.

Tras haber iniciado su carrera con el Sporting de Portugal, Ronaldo pasó después por Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En su primer paso por el club mancuniano, ganó tres veces la Premier League y levantó su primera Liga de Campeones, entre otros trofeos. Con el Real Madrid, levantó hasta en otras cuatro ocasiones la Champions, además de 2 títulos de Liga.

A nivel individual, fue galardonado en cinco ocasiones con el Balón de Oro. A finales de 2022, fichó por el Al Nassr saudita, tras un segundo paso por no tan fructuoso por el Manchester United.