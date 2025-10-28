"Me gustaría ayudar a mi selección”: Messi no descarta jugar el próximo Mundial 2026

El astro argentino renovó recientemente su contrato con el Inter Miami hasta 2028, con lo que dio a entender que aún no plantea su retiro a pesar de cumplir 39 años el próximo mes de junio.

En declaraciones a NBC News, aseguró que se tomará un tiempo el próximo año para evaluar su estado físico antes de decidir si jugará el Mundial a realizarle en Estados Unidos, México y Canadá.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", dijo el capitán argentino en la entrevista publicada el lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el próximo año con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”.

"Obviamente tengo todas las ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección”.

Aunque Messi ha acumulado innumerables galardones individuales y en su club, el éxito internacional le había sido esquivo hasta que se proclamó campeón de la Copa América 2021 y derrotó a Francia por 4-2 en la tanda de penales para ganar la Copa Mundial de 2022 en Qatar. "Ganar el Mundial era el sueño de mi vida", dijo Messi sobre la victoria.

"También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo”, acotó.