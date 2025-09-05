“El momento se acerca”: Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Pese a sus dos goles ante la "Vinotinto" y la clasificación anticipada de la selección de Argentina, el astro de 38 años se mostró cauteloso al verse afectado por las lesiones en el Inter Miami de la MLS, por las que se perdió varios partidos y se resintió al volver, según dijo a la prensa.

Por lógica lo más normal era que no llegue a jugar un Mundial con 39 años Lionel Messi

"En su momento lo dije, por lógica lo más normal era que no llegue a jugar un Mundial con 39 años. Son nueve meses, está cerquita, y al mismo tiempo es un montón, pero es ir día a día e intentar ser feliz", dijo a periodistas en el estadio Monumental.

"Me encanta esto, me encanta jugar y no quiero que se termine nunca, pero el momento se acerca, soy consciente, se dará cuando se tenga que dar", agregó.

Por las lesiones, el director técnico Lionel Scaloni decidió que Messi descanse y no viaje con la selección al último partido de la eliminatoria ante Ecuador en Guayaquil el martes.

"Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo", apuntó el capitán de la selección argentina.

Con información de Reuters