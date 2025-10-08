Según el nuevo Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el delantero de 40 años tiene un patrimonio neto de unos 1,400 millones de dólares, cifra que se alcanzó luego de que en junio firmó un nuevo contrato con el equipo saudí Al-Nassr por un valor que se calcula en unos 400 millones de dólares.

El análisis recién publicado señala que Ronaldo ganó más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023, más un contrato de 10 años con Nike por casi 18 millones de dólares anuales y los patrocinios que mantiene con Armani, Castrol y otras marcas internacionales, que añadieron más de 175 millones de dólares a su fortuna.

Si bien el que ahora sea multimillonario no es precisamente una sorpresa, sí es algo histórico en el mundo del futbol. Recordemos que en 2023, el traspaso de Cristiano Ronaldo desde el Manchester al Al-Nassr lo convirtió en el jugador mejor pagado en la historia de este deporte pues el salario que en ese momento se reportó ascendía a 237.52 millones de dólares, más primas y una participación de 15% en su club.

La fortuna de Cristiano Ronaldo alcanza los 1,400 mdd. (Foto: Eurasia Sport Images/Getty Images)

Este estatus lo sitúa en un grupo muy reducido de deportistas con fortunas multimillonarias, solo al lado de los basquetbolistas Michael Jordan, Magic Johnson y LeBron James, el golfista Tiger Woods y el tenista Roger Federer.

Con información de Reuters