Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Oscar Piastri y su hambre de ser leyenda de la Fórmula 1

Lo impresionante del estilo de conducción de Piastri no es solo su técnica, sino su capacidad de adaptación.
sáb 11 octubre 2025 12:00 PM
oscar piastri mclaren
Oscar Piastri es uno de nuestros Game Changers 2025 por ser imparable en la pista. (Foto: Getty Images)

La Fórmula 1 llevaba tiempo buscando un piloto que combinara la sangre fría de un veterano con la agresividad y hambre de un debutante y el australiano Oscar Piastri, nacido en Melbourne en 2001, llegó a McLaren para demostrar que su nombre no solo es sinónimo de promesa, sino de resultados casi inmediatos.

Publicidad

Su ascenso a la Fórmula 1 fue precoz: en 2019 fue campeón de la Fórmula Renault Eurocup, en 2020 de la Fórmula 3 y en 2021 de la Fórmula 2, títulos consecutivos que lo convirtieron en uno de los talentos más codiciados del paddock. Y al momento de escribir estas líneas, es líder del campeonato de Pilotos de la actual Fórmula 1, muy cerca de conquistar la máxima categoría automotriz. Con solo 24 años, suma ocho victorias en carreras, cuatro pole positions, siete vueltas rápidas y 22 podios en esta categoría.

Te recomendamos:

International Center Of Photography 31st Annual Infinity Awards
Vida

#GameChangers25 | La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y su poética visual

Su llegada a los Grandes Premios en 2023 fue un recordatorio de que las leyendas también pueden escribirse rápido, y es que en su temporada debut logró podios que llevaron a los expertos a colocarlo como uno de los talentos más interesantes del grid. De momento, cuenta con un contrato vigente para permanecer en McLaren al menos hasta el final de la temporada 2028.

Lo impresionante del estilo de conducción de Piastri no es solo su técnica, sino su capacidad de adaptación. Cuando es necesario, cambia a un enfoque más fluido, demostrando una versatilidad que es el sello distintivo de un piloto completo.

Lee:

Foto de Isaac del Toro levantando el brazo en señal de victoria al ganar la etapa 16 del Giro de Italia y colocarse a la cabeza de la tabla general.
Deportes

#GameChangers25 | Isaac del Toro, la sorpresa mexicana del ciclismo internacional

En un deporte donde el margen de error se mide en milésimas de segundo, Piastri muestra madurez y calma, características poco comunes para su inexperiencia. Cada gran premio lo consolida como un contendiente serio para títulos futuros, llevando a la escudería McLaren , en la que comparte monoplaza con el inglés Lando Norris, a una nueva era de competitividad y devolviendo así a los fans la emoción de ver a un joven que corre no solo por campeonatos, sino también por pasión y amor a la velocidad.

¿Por qué elegimos a Oscar Piastri como uno de nuestros Game Changers 2025?

Oscar Piastri encarna la transición generacional de la Fórmula 1. Su talento precoz, su disciplina y la capacidad de entregar resultados en tiempo récord lo convierten en una de las grandes apuestas del automovilismo para la próxima década.

Más:

El genio cinematográfico de Alonso Ruizpalacios
Cine y TV

#GameChangers25 | El genio cinematográfico de Alonso Ruizpalacios

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Oscar Piastri McLaren
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad