Su ascenso a la Fórmula 1 fue precoz: en 2019 fue campeón de la Fórmula Renault Eurocup, en 2020 de la Fórmula 3 y en 2021 de la Fórmula 2, títulos consecutivos que lo convirtieron en uno de los talentos más codiciados del paddock. Y al momento de escribir estas líneas, es líder del campeonato de Pilotos de la actual Fórmula 1, muy cerca de conquistar la máxima categoría automotriz. Con solo 24 años, suma ocho victorias en carreras, cuatro pole positions, siete vueltas rápidas y 22 podios en esta categoría.

Su llegada a los Grandes Premios en 2023 fue un recordatorio de que las leyendas también pueden escribirse rápido, y es que en su temporada debut logró podios que llevaron a los expertos a colocarlo como uno de los talentos más interesantes del grid. De momento, cuenta con un contrato vigente para permanecer en McLaren al menos hasta el final de la temporada 2028.

Lo impresionante del estilo de conducción de Piastri no es solo su técnica, sino su capacidad de adaptación. Cuando es necesario, cambia a un enfoque más fluido, demostrando una versatilidad que es el sello distintivo de un piloto completo.

En un deporte donde el margen de error se mide en milésimas de segundo, Piastri muestra madurez y calma, características poco comunes para su inexperiencia. Cada gran premio lo consolida como un contendiente serio para títulos futuros, llevando a la escudería McLaren , en la que comparte monoplaza con el inglés Lando Norris, a una nueva era de competitividad y devolviendo así a los fans la emoción de ver a un joven que corre no solo por campeonatos, sino también por pasión y amor a la velocidad.

¿Por qué elegimos a Oscar Piastri como uno de nuestros Game Changers 2025?

Oscar Piastri encarna la transición generacional de la Fórmula 1. Su talento precoz, su disciplina y la capacidad de entregar resultados en tiempo récord lo convierten en una de las grandes apuestas del automovilismo para la próxima década.