El ciclista de Baja California, formado en México y ahora parte del equipo UAE Team Emirates XRG, sorprendió al mundo en enero de 2024 logrando la victoria en la segunda etapa del Tour Down Under, la segunda vez que se subía a una bicicleta junto a los mejores del mundo. “Está destinado a lograr cosas muy grandes. Es el comienzo de una nueva era”, declaró entonces el propio Alcalá, padre del ciclismo mexicano moderno y uno de los mejores deportistas de la historia del país.

Dicho y hecho. Este 2025, Del Toro comenzó la temporada con una impresionante victoria en la colina de Superga, en Turín, meta de la Milano-Torino, una de las clásicas con más tradición en el país transalpino, para unas semanas después volver a asombrar al mundo con un espectacular desempeño en el Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas, junto al Tour de Francia y la Vuelta a España, que se disputan cada año.

Del Toro vistió la maglia rosa de líder durante 11 días, aunque finalmente cedió la privilegiada posición en manos del británico Simon Yates y terminó en la segunda posición, la mejor de un mexicano en la historia. “Sigo siendo la misma persona que antes... Esto es un golpe mental mucho más fuerte que el físico y me va a hacer mucho más fuerte”, reflexionaba el propio ciclista en la línea de meta de Roma, etapa final del Giro de este año.

Después de aquel desempeño, que lo colocó entre la aristocracia ciclista mundial, Del Toro no tardó en volver a ganar.

Se impuso en la Vuelta a Austria, donde ganó además tres etapas, además de la Clásica Tierras del Ebro, el Circuito de Guecho y la Vuelta a Burgos, hasta el momento su victoria más importante. Tanto, que su compañero Tadej Pogaçar, el mejor ciclista de su generación (y uno de los mejores de siempre), ya ha declarado que Del Toro formará parte del escuadrón con el que el esloveno intentará romper la historia del ciclismo.

¿Por qué Isaac del Toro es uno de nuestros Game Changers 2025?

Porque es el primer mexicano en 30 años en emocionar e inspirar al aficionado al ciclismo, deporte desde siempre arraigado en la cultura popular mexicana. Porque con apenas 22 años ha demostrado la capacidad necesaria para convertirse en una estrella mundial.