Donde la lluvia suena: Silvana Estrada y su viaje musical

Ahí donde el agua fluye como parte del lenguaje cotidiano, Silvana comenzó a trazar una conexión íntima entre la música, el cuerpo y la memoria que ya nunca abandonaría. Su formación musical empezó en la infancia, pero se consolidó entre instrumentos de cuerda frotada y voces potentes: las de Ella Fitzgerald, Violeta Parra y muchas otras que la marcaron para siempre.

Estudió jazz en Veracruz, y más adelante se trasladó a Nueva York, donde colaboró con figuras como Charlie Hunter y Eliades Ochoa. En ese tránsito confirmó su instrumento clave: el cuatro venezolano, que se ha convertido en su cómplice sonoro y en uno de los pilares de su identidad musical.

En 2022 lanzó Marchita, un álbum íntimo y profundo que la posicionó como una de las voces más poderosas de la nueva canción latinoamericana. Ese mismo año, recibió el Latin Grammy como Mejor Nueva Artista, confirmando que su propuesta, honesta y desbordante de sensibilidad, tenía ya un lugar indiscutible en la escena internacional.

Su música se mueve entre géneros sin pertenecer del todo a ninguno. Hay bolero, hay folk, hay ecos de la trova y del son veracruzano, pero sobre todo hay una esencia clara: la búsqueda de una voz propia. Este año, Silvana prepara el lanzamiento de Vendrán lluvias suaves, un nuevo álbum que promete seguir explorando paisajes emocionales, sonoros y vitales.

Con cada trabajo y cada presentación Estrada se reafirma como una artista que no solo canta, sino que construye una nueva forma de estar en el mundo.

¿Por qué elegimos a Silvana Estrada en Game Changers 2025?

Porque ha hecho de la canción un espacio para sentir lo que a veces no se puede nombrar, porque su música es poesía viva, capaz de conmover sin artificios, de tocar lo profundo con honestidad y porque en una industria en la que lo efímero gana cada vez más terreno, ella ha sabido crecer con talento, amor y calma.