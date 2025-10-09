El genio cinematográfico de Alonso Ruizpalacios

Desde Güeros (2014), su ópera prima, Alonso Ruizpalacios no ha parado de demostrar que la visión mexicana del séptimo arte está a la altura de la élite más exigente mientras construía una filmografía que combina un lenguaje visual único con narrativas modernas. Películas como Museo (ganadora del Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín) y Una película de policías (premiada en Berlín y nominada al Oscar como Mejor Documental Internacional) lo consolidaron como uno de los autores más influyentes de su generación.

Además, entre 2024 y 2025, Ruizpalacios dirigió tres capítulos de la tercera temporada de Andor, serie que forma parte del universo de La guerra de las galaxias.

En palabras del mismo Ruizpalacios, Andor es “el proyecto más chido” de la saga internacional, una precuela de la película Rogue One, protagonizada por Diego Luna, quien también se ha involucrado como productor del proyecto. Sin embargo, no es la primera vez que Ruizpalacios colabora en la pantalla chica, ya que anteriormente había dirigido en Narcos (Netflix) y Tierra de Nadie (Amazon Prime).

Más allá de la dirección, ha colaborado en teatro y televisión, adaptando la sensibilidad cinematográfica que lo caracteriza a otros formatos. Su trabajo revela una obsesión constante por cuestionar el poder, la historia y la manera en que contamos nuestras propias versiones de la verdad.

¿Por qué Alonso Ruizpalacios es uno de nuestros Game Changers 2025?

Porque sigue demostrando que los cineastas mexicanos pueden tener una visión universal sin perder identidad, aportando dirección y guía a los escenarios más prestigiosos.