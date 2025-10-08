El límite es el cielo: Osmar Olvera, el nuevo referente del deporte mexicano

Un récord que aumentó su pasión por el deporte, las ganas de seguir creciendo y de lograr más objetivos, como igualar y superar en medallas olímpicas a Capilla, quien tiene cuatro (bronce en Londres 1948, plata en Helsinki 1952 y oro y bronce en Melbourne 1956).

El gusto de Olvera por su especialidad no es reciente, pues desde muy joven mostró su fascinación por el agua y las alturas. Nacido el 5 de junio de 2004 en la Ciudad de México, creció influido deportivamente por sus abuelos, fieles apasionados de la educación física. Ellos fueron quienes le construyeron una alberca en casa, en la que, con apenas seis meses de edad, comenzó su estimulación acuática.

A los dos años, Olvera ya había aprendido a nadar y jugaba a lanzarse al agua con total confianza. A los cuatro y medio fue introducido por su tío en las pruebas de clavados. Así, con el apoyo de sus padres y familia, inició su camino en la disciplina que marcaría su trayectoria deportiva.

Me enamoré de este deporte. Es la sensación de volar, la adrenalina que desciende en cada clavado Osmar Olvera

“Me enamoré de este deporte. Es la sensación de volar, la adrenalina que desciende en cada clavado”, declaró a Olympics.com.

La misión de Olvera es muy clara: motivar a la juventud mexicana a través del deporte y demostrarle que, con esfuerzo y dedicación, se abre el camino para lograr grandes metas. “El límite es el cielo. Los límites nos los ponemos nosotros mismos en nuestra cabeza. Si nos ponemos algún límite, ya estamos perdiendo”, continuaba.

Entre sus logros también destacan las medallas de plata en el campeonato del mundo de Fukuoka de 2023, el título en los Juegos Panamericanos de Santiago de 2023 y el oro y el bronce logrados en el Mundial de Doha de 2024.

Pero los éxitos para el clavadista mexicano no paran; recientemente conquistó el oro en el Mundial celebrado este verano en Singapur tras imponerse sobre sus rivales chinos en la final de trampolín de tres metros.

¿Por qué

Osmar Olvera

es uno de nuestros Game Changers 2025?

Por su impresionante trayectoria, por su gran potencial y por convertirse en un símbolo del deporte en México y en el mundo. Por ser una fuente de inspiración para las nuevas generaciones del país y demostrar que la constancia y la disciplina abren las puertas para cumplir todos nuestros sueños.