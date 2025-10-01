GP de Singapur: a qué hora y dónde verlo en vivo desde México

El Gran Premio de Singapur es, sin duda, uno de los circuitos más icónicos de toda la Fórmula 1. Conocido como Circuito de Marina Bay, son 4.94 kilómetros de longitud y es todo un desafío urbano por sus curvas cerradas, muros cercanos y una superficie irregular, por lo que los pilotos tienen más dificultades a lo largo de las 62 vueltas que se corren, por eso la carrera de este fin de semana es una de las más esperadas de la F1.

Con solo seis carreras más en el calendario, la temporada 2025 está a punto de terminar y Oscar Piastri y Lando Norris, de McLaren, lideran la tabla general de la Fórmula 1, aunque las últimas victorias de Max Verstappen meten presión a los pilotos que dominan el campeonato.

Piastri vs Verstappen

Recordemos que McLaren no tuvo los resultados esperados en Bakú en la carrera del pasado 21 de septiembre, pues el podio fue para Max Verstappen (Red Bull) , George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams), respectivamente. Sin embargo, la escudería de color naranja lidera los campeonatos de Pilotos y Constructores.

Aunque por varias semanas hemos visto al australiano Oscar Piastri en lo más alto del podio, en las dos últimas carreras —Monza y Bakú—, el vigente campeón mundial Max Verstappen ha dado pelea y ha logrado posicionarse como el más rápido, lo cual pone en apuros al piloto de McLaren.

La razón es porque, si bien ya tiene asegurado su lugar como líder de la clasificación de pilotos, Piastri ha mostrado una actitud en la que no desea ver a nadie más como ganador indiscutible en la pista, muy similar a cuando Max comenzaba a posicionarse en la misma posición.

Fechas y horarios del GP de Singapur

Con un clima húmedo y caliente y un trazado urbano sumamente desafiante, Singapur es uno de los circuitos de más adrenalina.

El Gran Premio de Singapur 2025 será este 3, 4 y 5 de octubre con horarios un tanto difíciles para los mexicanos, pero no imposibles.

VIERNES 3 DE OCTUBRE:

- PRIMERAS PRÁCTICAS LIBRES: 3:30 horas de la CDMX.

3:30 horas de la CDMX. - SEGUNDAS PRÁCTICAS LIBRES: 7:00 horas de la CDMX.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE:

- TERCERAS PRÁCTICAS LIBRES: 3:30 horas de la CDMX.

3:30 horas de la CDMX. - CLASIFICACIÓN: 7:00 horas de la CDMX.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE:

- CARRERA: 06:00 horas de la CDMX.

Al ser una carrera nocturna, y con 14 horas de diferencia de horarios entre Singapur y México, los horarios para nuestro país se acomodan para poder ver la competencia temprano por la mañana del domingo.

Dónde ver en vivo

En México, el GP de Singapur se transmitirá en vivo a través de Fox Sports y Fox Sports Premium. Por streaming también puede verse por el servicio de paga de la Fórmula 1, F1TV.

Este año, el favorito para ganar la carrera es Max Verstappen, puesto que Mad Max “revivió” en las últimas competencias y ha dominado los resultados. Eso sí, Lando Norris es un fuerte competidor, pues fue él quien ganó este circuito el año pasado.

¿Cómo van los campeonatos?

PRIMEROS LUGARES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS:

Oscar Piastri (McLaren) - 324 puntos Lando Norris (McLaren) - 299 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 255 puntos George Russell (Mercedes) - 212 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 165 puntos

PRIMEROS LUGARES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES: