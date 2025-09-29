Para Lewis Hamilton y Roscoe fueron 12 años de hacer equipo y este fin de semana, el bulldog inglés murió tras varios días hospitalizado, confirmó el piloto quien describió el proceso como la “decisión más difícil de su vida”.
Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton, murió tras días hospitalizado
El perro de Lewis Hamilton, vegano como él y con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram , fue hospitalizado a finales de la semana pasada tras contraer neumonía. Finalmente, el domingo por la tarde optaron por desconectar al peludito.
Más contexto:
“Después de cuatro días de soporte vital, peleando con cada resquicio de fuerza que él tenía, tomé la decisión más difícil de mi vida y me despedí de Roscoe”, escribió Hamilton en Instagram. “Nunca dejó de pelear hasta el último momento. Me siento agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un amigo verdadero”.
Haber traído a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que pude haber tomado, y honraré por siempre las memorias que creamos juntos.
Desde mayo, el piloto de Ferrari informó que Roscoe tenía distintas complicaciones de salud debido a su edad y se mostró preocupado por no tener la certeza cuánto tiempo más le quedaría de vida a Roscoe.
“Esta es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos quienes han perdido a un animal de compañía. A pesar de que fue difícil, tenerlo a él fue una de las partes más hermosas de mi vida, amar tan profundamente y ser amado de vuelta”.
Los bulldog ingleses son una raza de perros braquicéfalos, lo que los hace propensos a distintos síndromes respiratorios, debido a su cara plana, nariz aplastada y vías respiratorias estrechas. Por esto, su esperanza de vida es de entre 8 y 10 años.
Roscoe, el bulldog de Lewis Hamilton, llegó a los 12 años. “Él murió el domingo 28 de septiembre por la tarde en mis brazos”, concluyó el piloto de Ferrari.