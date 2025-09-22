Horner deja oficialmente Red Bull con acuerdo millonario: “Orgulloso de lo que conseguimos”

Un comunicado del equipo austriaco anunció la salida formal del directivo de 51 años, aunque no detallaron las condiciones económicas.

Horner, uno de los directores de equipo más exitosos del deporte, fue destituido de su cargo en Milton Keynes por la empresa de bebidas energéticas el pasado 9 de julio, tras 20 años al frente de la escudería.

El británico seguía siendo técnicamente un empleado a pesar de haber sido liberado de sus obligaciones operativas con el equipo.

Los periódicos Daily Mail y Times informaron que se fue con un paquete de 108 mdd (unos 80 millones de libras) —menos de lo que habría recibido si hubiera cumplido su contrato hasta 2030— y que estaría en condiciones de volver a la F1 el próximo año.

Los medios indicaron que Horner, quien fue absuelto de las acusaciones de mala conducta por parte de una empleada de Red Bull, podría tomar una participación en otro equipo si se produce su regreso.

Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo Christian Horner

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo, batiendo récords y alcanzando cosas que nadie creía posibles, y siempre llevaré eso conmigo", dijo Horner en el comunicado. No hubo comentarios inmediatos sobre sus planes de futuro.

Red Bull ha ganado las dos últimas carreras, incluida la del domingo en Azerbaiyán, con el tetracampeón del mundo Max Verstappen dominando desde la pole position.

Con información de Reuters