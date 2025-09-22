Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Horner deja oficialmente Red Bull con acuerdo millonario: “Orgulloso de lo que conseguimos”

Después de 20 años en la escudería austriaca, Christian Horner le dijo adiós con una cifra de más de 100 millones de dólares.
lun 22 septiembre 2025 09:42 AM
“Estoy orgulloso de lo que conseguimos”: Horner deja oficialmente Red Bull con acuerdo millonario
Christian Horner.

Christian Horner dejó oficialmente el equipo de Fórmula 1 Red Bull este lunes, luego de ser sustituido en julio por Laurent Mekies. Medios de comunicación británicos informaron que el acuerdo de “despedida” fue de unos 108 millones de dólares (mdd) aproximadamente.

Publicidad

Un comunicado del equipo austriaco anunció la salida formal del directivo de 51 años, aunque no detallaron las condiciones económicas.

Horner, uno de los directores de equipo más exitosos del deporte, fue destituido de su cargo en Milton Keynes por la empresa de bebidas energéticas el pasado 9 de julio, tras 20 años al frente de la escudería.

El británico seguía siendo técnicamente un empleado a pesar de haber sido liberado de sus obligaciones operativas con el equipo.

Te puede interesar:

¿No alcanzaste boleto para el GP de México? Así puedes obtenerlos en la última venta
Deportes

¿No alcanzaste boletos para el GP de México? Así puedes obtenerlos en la última venta

Los periódicos Daily Mail y Times informaron que se fue con un paquete de 108 mdd (unos 80 millones de libras) —menos de lo que habría recibido si hubiera cumplido su contrato hasta 2030— y que estaría en condiciones de volver a la F1 el próximo año.

Los medios indicaron que Horner, quien fue absuelto de las acusaciones de mala conducta por parte de una empleada de Red Bull, podría tomar una participación en otro equipo si se produce su regreso.

Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo
Christian Horner

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo, batiendo récords y alcanzando cosas que nadie creía posibles, y siempre llevaré eso conmigo", dijo Horner en el comunicado. No hubo comentarios inmediatos sobre sus planes de futuro.

Red Bull ha ganado las dos últimas carreras, incluida la del domingo en Azerbaiyán, con el tetracampeón del mundo Max Verstappen dominando desde la pole position.

Lee más:

verstappen gana gp azerbaiyan
Deportes

Verstappen gana en Azerbaiyán, mientras Piastri se estrella y pierde ventaja

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Red Bull Racing
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad