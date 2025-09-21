Verstappen gana en Azerbaiyán, mientras Piastri se estrella y pierde ventaja

Con esto, el piloto de McLaren perdió 25 puntos de ventaja frente a su compañero de equipo Lando Norris. Además, deja a la escudería un sabor amargo, puesto que esperaba asegurar el título de Constructores de la F1.

A siete rondas para que termine la temporada, McLaren deberá esperar al GP de Singapur el 5 de octubre para amarrar por completo el Mundial.

Oscar Piastri chocó durante el GP de Azerbaiyán. (Foto: Joe Portlock/Getty Images)

GP de Azerbaiyán: un circuito callejero complicado

Las calles de Bakú estuvieron azotadas por fuertes vientos que complicaron la tarea de los pilotos.

A pesar de que “el coche se movía mucho”, Max Verstappen aseguró que fue “un fin de semana increíble”, no solo por el resultado, también porque su monoplaza tuvo un gran rendimiento en el circuito. “Para nosotros, ganar aquí es fantástico. El coche estuvo genial con ambos compuestos, tuvimos aire limpio todo el tiempo y fue bastante sencillo”.

Esta es la primera vez que Verstappen gana en Bakú, un circuito que solía ser dominado por su excompañero Checo Pérez. Esta victoria es la segunda consecutiva del neerlandés, quien dominó por completo el fin de semana desde la pole.

Por su parte, George Russell terminó en segundo puesto para Mercedes, lo que lo deja en la segunda posición de la temporada; mientras que Carlos Sainz llegó en tercero y le dio el primer podio de Williams en lo que va del año. “¡Este es el mejor resultado de mi carrera! Honestamente no puedo describir cómo se siente. Sabe mejor que mi primer podio”, dijo Sainz.