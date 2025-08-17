¿Qué hacen los pilotos de F1 en su tiempo libre?

Aunque sus aficiones son muy variadas, casi todas comparten algo en común: la competencia. Ya sea contra otros o incluso contra ellos mismos, los pilotos mantienen vivo su instinto de superación y la búsqueda de un trofeo, ya sea físico o simbólico. Así que seguro te preguntarás, ¿qué hacen en su tiempo libre? El México GP nos responde.

Max Verstappen

Si bien todos los pilotos deben pasar horas en el simulador del equipo, el neerlandés va más allá que eso. Lleva la Fórmula 1 de manera virtual incluso a su hogar, pues el tetracampeón disfruta competir en ligas en línea de alto nivel e incluso dirigir su propio equipo de eRacing.

George Russell

El británico ha encontrado una forma de desafiar sus propios límites a través del buceo libre. Aunque no es un hobby que practica desde hace mucho tiempo, se ha entregado a él recientemente.

Con sus pulmones como principal herramienta, el piloto de Mercedes se sumerge en el océano en un descenso sin tanque, otra prueba de resistencia física y mental que caracteriza a los grandes atletas como él.

Charles Leclerc

Pocos creerían que el monegasco es compositor y pianista. Su pasión por la música le ha llevado a crear piezas como “AUS23”, “MC24” o “SIN24”, todas ellas inspiradas en su carrera en la Formula 1.

Además, le gusta disfrutar del invierno y con frecuencia visita las pistas de descenso de ski en los más prestigiosos resorts alpinos. Leclerc también es un hombre social y pasa mucho tiempo en reuniones con amigos, novia, familia, y por supuesto Leo, su adorable perrito.

Valtteri Bottas

El finlandés es un apasionado de la gastronomía. De hecho, durante el GP de México 2024, el piloto de reserva de Mercedes aprovechó para “escaparse” a comer tacos. Hay una fotografía muy famosa de él donde disfruta de sus taquitos sentado en una banqueta.

Pero esa no es su única afición, también se encuentra en búsqueda permanente del mejor café del mundo.

Fernando Alonso

El piloto español de Aston Martin disfruta y se mantiene en forma a través del ciclismo, una de sus más grandes pasiones.

También, disfruta los partidos del Real Madrid y del Real Oviedo, sus dos equipos de futbol de preferencia, y es aficionado al tenis, en particular de su compatriota Carlos Alcaraz.

Aunque sus días libres son escasos en un calendario de 24 Grandes Premios, los pilotos saben cómo sacarles provecho y disfrutar cada momento mientras mantienen vivo su espíritu competitivo.