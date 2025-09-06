El talento es de familia: los hermanos más célebres de la Fórmula 1

Algunos de los hermanos más emblemáticos de la Fórmula 1 han compartido rivalidad, unión y, por supuesto, un legado.

Los hermanos Hamilton: unión y pasión

Lewis Hamilton es bien conocido por ser siete veces campeón del mundo y ha demostrado que los títulos y los récords no lo definen tanto como los valores que lleva consigo.

Uno de los momentos más conmovedores de su carrera no ocurrió en un podio de Fórmula 1, sino de manera “incógnita” en las gradas de un circuito del British Touring Car Championship, donde apoyó a su hermano Nicolas Hamilton.

Lewis y Nicolas Hamilton. (Foto: Cortesía GP de México F1)

Nicolas, quien vive con parálisis cerebral, desafió todas las probabilidades al convertirse en el primer piloto con discapacidad en la categoría. Lewis, para no robarle protagonismo, se escondió tras una sudadera y una máscara, como un fan más, viviendo la emoción de ver a su hermano cumplir un sueño. Un gesto que resume lo que significa ser familia: compartir victorias más allá de los reflectores.

Los Leclerc

En Mónaco, la familia Leclerc sigue escribiendo su propia historia. Charles, estrella de Ferrari en la Fórmula 1, no corre solo: detrás de él está Arthur Leclerc, quien hoy se abre camino en las categorías de resistencia y como piloto de desarrollo para la Scuderia Ferrari.

Hermanos Arthur y Charles Leclerc. (Foto: Cortesía GP de México F1)

Arthur ya ha demostrado que su talento va mucho más allá del apellido, con títulos en campeonatos regionales y victorias en el GT italiano. Aunque los reflectores suelen estar en Charles, Arthur se ha ganado un lugar propio, construyendo una narrativa distinta, pero igualmente apasionante.

El orgullo mexicano: los hermanos Rodríguez

En nuestro país, hablar de hermanos en el automovilismo es recordar a Pedro y Ricardo Rodríguez, pioneros de la Fórmula 1 y símbolos del automovilismo mexicano. Su legado trasciende la pista: el Autódromo Hermanos Rodríguez lleva sus nombres como homenaje a su talento y a la huella que dejaron en los aficionados.

Aunque ambos partieron siendo muy jóvenes, sus hazañas siguen vivas en cada rugido de motor que se escucha en la Magdalena Mixiuhca. Pedro, con su victoria en Le Mans, y Ricardo, con su histórica entrada a la Fórmula 1 a los 19 años, marcaron el inicio de una tradición que hoy sigue inspirando a nuevas generaciones de pilotos mexicanos.

La gloria de los Schumacher

Si de historia y títulos hablamos, es imposible dejar fuera a los Schumacher. Michael, siete veces campeón del mundo, llevó la Fórmula 1 a un nivel casi mítico. Pero su hermano Ralf Schumacher también dejó huella al ganar seis Grandes Premios y convertirse, junto a Michael, en la única pareja de hermanos que han saboreado la victoria en la máxima categoría.

Los hermanos Michael y Ralf Schumacher corrieron juntos en la F1. (Foto: Cortesía GP de México F1)

Aunque sus caminos dentro de la pista fueron distintos, ambos demostraron que en Alemania la pasión por la velocidad se lleva en la sangre. Hoy Ralf sigue ligado al deporte, ahora como mentor de jóvenes talentos y comentarista.

Los hermanos Fittipaldi, pioneros de un sueño brasileño

Brasil también tiene su capítulo especial con Emerson y Wilson Fittipaldi, los primeros hermanos en competir juntos en F1. Su historia fue más allá de ser pilotos: se atrevieron a fundar su propio equipo, Fittipaldi Automotive, apoyados por Copersucar. Emerson, bicampeón del mundo, aportó talento al volante mientras Wilson asumía el rol de líder del proyecto.

Los brasileños Fittipaldi fueron pioneros latinoamericanos en la F1. (Foto: Cortesía GP de México F1)

Aunque el equipo no pudo mantenerse frente a la feroz competencia tecnológica, dejó un ejemplo de ambición y amor por el deporte. Emerson encontraría después la gloria en la Formula Indy, pero la aventura Fittipaldi sigue siendo recordada como un capítulo único en la historia del automovilismo.