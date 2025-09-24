El piloto más veterano de la Fórmula 1 , Fernando Alonso, dijo que es más probable que se retire el próximo año si su equipo Aston Martin tiene una temporada competitiva.
F1: ¿El adiós soñado de Alonso? Retirarse con un auto competitivo, afirma
El doble campeón del mundo cumplirá 45 años en julio del próximo año y terminará su contrato al final de una temporada en la que habrá un importante cambio técnico, con una nueva era de motores y la incorporación de Honda como socio de Aston Martin.
"Si las cosas van bien, creo que es un muy buen momento para parar", dijo el español en una entrevista publicada en el sitio web del equipo.
Si somos competitivos, hay más posibilidades de que pare
"Llevo muchos, muchos años buscando un auto competitivo y una carrera competitiva, y si tengo eso creo que es una muy buena manera de cerrar mi carrera", señaló. "Digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que pare. Si no somos competitivos, será muy difícil dejarlo sin volver a intentarlo".
Alonso no ha ganado una carrera desde el Gran Premio de España de 2013, cuando estaba en Ferrari, tras haber conseguido campeonatos con Renault en 2005 y 2006.
Se unió en 2023 a Aston Martin, que ahora tiene al diseñador y técnico ganador de múltiples títulos Adrian Newey.
Con información de Reuters