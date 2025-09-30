Publicidad

Deportes

Toda la temporada regular 2025-26 de la NBA ya estará disponible en streaming

Prime Video anunció que llegó a un acuerdo global con la liga estadounidense y a partir del 21 de octubre se pondrán ver todos los partidos.
mar 30 septiembre 2025 04:51 PM
nba donde ver en vivo en mexico amazon prime
Todos los partidos de la temporada regular de la NBA 2025-26 ya podrán verse en Prime Video sin costo extra. (Foto: Harry How/Getty Images)

Amantes del basquetbol: ¡uníos! Ahora toda la temporada de la NBA estará disponible en México a través de streaming. Sí, los más de 200 juegos de la liga estadounidense podrán verse sin buscar entre decenas de canales deportivos.

Prime Video anunció que la temporada 2025-26 de la NBA estará disponible en la plataforma a partir del 21 de octubre, narrados en español con una producción local para México y América Latina, con comentaristas y analistas expertos.

Este acuerdo entre la liga y Amazon incluye los 130 partidos de temporada regular, 17 juegos de la Emirates NBA Cup completa, algunos partidos de playoffs, una serie de Finales de Conferencia y todos los juegos de las Finales de la NBA.

Para poder ver los juegos no se requiere ninguna contratación extra, pues se suma al catálogo que incluye la membresía de Amazon Prime.

La empresa destacó que el acuerdo global con la NBA es por 11 años y en América Latina llegará a reforzar la cobertura en México y Brasil, además de incluir a Argentina, Chile y Colombia.

La temporada regular, que inicia el 21 de octubre con el partido inaugural entre los Oklahoma City Thunder y los Houston Rockets, será a las 17:30 horas de la CDMX.

Dos de los juegos más populares entre los seguidores mexicanos es el de Knicks vs Celtics, y Lakers vs Timberwolves, que serán el viernes 24 de octubre.

Otros partidos destacados en el calendario de la temporada regular son:

  • -Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder, el 11 de noviembre y 2 de enero.
  • -Los Ángeles Lakers vs Boston Celtics, el 5 de diciembre.
  • -Dallas Mavericks vs Denver Nuggets, el 23 de diciembre.
  • -Thunder vs Indiana Pacers, un partido que se antoja más como una revancha y será el 23 de enero de 2026.

