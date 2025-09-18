“Una victoria es exagerado”: Hamilton admite una temporada difícil con Ferrari

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 vive una primera campaña complicada en la Scuderia, pues no ha logrado finalizar entre los tres primeros desde que dejó Mercedes a finales del año pasado.

La última victoria del piloto de 40 años fue en Bélgica en julio de 2024, mientras que Ferrari aún no ha logrado llegar a lo más alto del podio desde que su expiloto Carlos Sainz lo hizo en el GP de México en la temporada anterior.

"Una victoria es un poco exagerado teniendo en cuenta que he sido sexto, séptimo y octavo durante la mayor parte de la temporada", declaró Hamilton este jueves ante periodistas previo al GP de Azerbaiyán en Bakú.

Me encantaría conseguir un podio para el equipo en algún momento Lewis Hamilton

"Me encantaría conseguir un podio para el equipo en algún momento. Charles (Leclerc) ha conseguido cuatro o cinco, así que me siento optimista de cara al fin de semana”, agregó.

Hamilton es uno de los tres únicos pilotos que siguen en la parrilla de F1 que ha ganado en Bakú, donde se impuso con Mercedes en 2018.

Desde su debut con McLaren en 2007, Hamilton ha logrado subir al podio en cada temporada, aunque en 2022 y 2023 tuvo una temporada sin victorias.

Con información de Reuters