“Te veo más que a mi familia”, bromea Alcaraz tras vencer a Sinner en el US Open

"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada. Un gran nivel en cada torneo que jugaste", le dijo el español en la ceremonia de premiación al único rival que tiene a su altura.

Fue la tercera final de Grand Slam entre ambos en tres meses, tras el triunfo de Alcaraz en junio en Roland Garros y de Sinner en julio en Wimbledon.

Este domingo, Alcaraz fue el vencedor por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancó además a Sinner del número uno mundial, que el italiano ostentaba desde junio de 2024.

Te estoy viendo más que a mi familia Carlos Alcaraz a Jannik Sinner

"Te estoy viendo más que a mi familia", bromeó Alcaraz sacándole una sonrisa a Sinner, que aceptó con elegancia la derrota.

Es un privilegio "compartir la pista y el vestuario contigo, verte mejorar y trabajar duro", afirmó antes de recoger el trofeo de manos del tres veces campeón Ivan Lendl y el cheque de cinco millones de dólares para el ganador.

"Hoy hice todo lo posible. No podía hacer más", dijo en su turno Sinner. “Felicidades a Carlos y todo su equipo. Lo están haciendo increíble”, agregó.

"Fuiste mejor que yo, disfrútenlo, es un gran momento", agregó el italiano, que este año alcanzó las cuatro finales de Grand Slam, con triunfos en el Abierto de Australia y Wimbledon.