Es un hecho: la MLB tendrá “árbitros robot” a partir de la temporada 2026

No es algo completamente nuevo: durante la pretemporada 2025 se probó el sistema automatizado de impugnación de la zona de strike con estos “árbitros” y, tras el éxito obtenido, el comité de competición de la liga votó a favor de aprobar el ABS, Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, lo que permitirá a los jugadores impugnar las decisiones de los árbitros humanos.

Esto se logrará a través de un procedimiento electrónico que utiliza la tecnología conocida como “Hawkeye” (Ojo de halcón), ya utilizada en otros deportes, como el tenis.

Por supuesto hay reglas establecidas para este sistema que entrará en 2026. Por ejemplo, todos los equipos de la MLB podrán refutar dos decisiones por partido y obtener apelaciones adicionales en las entradas extra; además, solo el lanzador, el receptor y el bateador pueden contestar, sin la intervención de entrenadores o jugadores en el banquillo.

Las revisiones se mostrarán en forma de gráficos digitales en los marcadores de video del campo. Y basándose en las pruebas ya hechas, la MLB calcula que estas impugnaciones duran una media de 13.8 segundos, lo que no retrasaría el juego.

En caso de que una refutación sea exitosa, el equipo conserva esa impugnación. La liga asegura que el sistema establecido de dos impugnaciones por equipo es “un término medio entre los llamados ‘árbitro robot’ –que podrían decidir cada bola y cada strike–, y la larga tradición de error humano natural que acompaña a los árbitros humanos”.

