La temporada deportiva más divertida del año ya comenzó. Los partidos de la NFL programados para su segunda semana de actividades, se juegan, como siempre, el jueves, domingo y lunes.
Mucho futbol americano: fechas, horarios y dónde ver la NFL en vivo esta semana
Algunos de los juegos más esperados para esta semana de actividades es Giants vs Cowboys y los Eagles vs Chiefs, pero hay mucho más.
Calendario NFL de esta semana: 11, 14 y 15 de septiembre
Si eres de las personas que organizan su fin de semana para poder ver futbol americano todo el día, te compartimos las fechas y horarios de los juegos de la NFL para la semana 2 de la temporada 2025-26.
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
17:15 horas de la CDMX:
- Commanders vs Packers
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
Este domingo, se jugarán 14 partidos en total. Estos son los horarios:
10:00 horas de la CMX:
- Browns vs Ravens
- Jaguars vs Bengals
- Giants vs Cowboys
- Bears vs Lions
- Patriots vs Dolphins
- 49ers vs Saints
- Bills vs Jets
- Seahawks vs Steelers
- Rams vs Titans
13:15 horas de la CDMX:
- Panthers vs Cardinals
- Broncos vs Colts
- Eagles vs Chiefs
17:20 horas de la CDMX:
- Falcons vs Vikings
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE
Si no tienes planeado asistir a alguna “fiesta mexicana”, el Monday Night Football de la NFL tiene dos partidos que pueden gustarte:
16:00 horas de la CDMX:
- Buccaneers vs Texans
19:00 horas de la CDMX:
- Chargers vs Raiders
¿Dónde ver los juegos de la NFL de esta semana en vivo desde México?
El partido del jueves podrá verse por Fox Sports, tanto en televisión por cable como a través del canal adicional que se paga aparte en Prime Video.
Por su parte, el domingo podrás ver:
- Giants vs Cowboys y el Eagles vs Chiefs por Fox Sports
- Bill vs Jets, a través de ViX
- En Fox Sports 2 televisarán los juegos de Seahawks vs Steelers y Panthers vs Cardinals
- Broncos vs Colts podrá verse en Canal 5 de televisión abierta
- Falcons vs Vikings por ESPN y Disney+
Mientras que ambos juegos del Monday Night Football del próximo 15 de septiembre se verán a través de ESPN / Disney+.
En streaming, todos los partidos están disponibles con el Game Pass de DAZN.