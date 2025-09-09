Mucho futbol americano: fechas, horarios y dónde ver la NFL en vivo esta semana

Algunos de los juegos más esperados para esta semana de actividades es Giants vs Cowboys y los Eagles vs Chiefs, pero hay mucho más.

Calendario NFL de esta semana: 11, 14 y 15 de septiembre

Si eres de las personas que organizan su fin de semana para poder ver futbol americano todo el día, te compartimos las fechas y horarios de los juegos de la NFL para la semana 2 de la temporada 2025-26.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

17:15 horas de la CDMX:

Commanders vs Packers

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Este domingo, se jugarán 14 partidos en total. Estos son los horarios:

10:00 horas de la CMX:

Browns vs Ravens

Jaguars vs Bengals

Giants vs Cowboys

Bears vs Lions

Patriots vs Dolphins

49ers vs Saints

Bills vs Jets

Seahawks vs Steelers

Rams vs Titans

13:15 horas de la CDMX:

Panthers vs Cardinals

Broncos vs Colts

Eagles vs Chiefs

17:20 horas de la CDMX:

Falcons vs Vikings

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Si no tienes planeado asistir a alguna “fiesta mexicana”, el Monday Night Football de la NFL tiene dos partidos que pueden gustarte:

16:00 horas de la CDMX:

Buccaneers vs Texans

19:00 horas de la CDMX:

Chargers vs Raiders

Durante la semana 2 de la NFL, más de 15 partidos se jugarán entre jueves, domingo y lunes. (Foto: Steph Chambers/Getty Images)

¿Dónde ver los juegos de la NFL de esta semana en vivo desde México?

El partido del jueves podrá verse por Fox Sports, tanto en televisión por cable como a través del canal adicional que se paga aparte en Prime Video.

Por su parte, el domingo podrás ver:

Giants vs Cowboys y el Eagles vs Chiefs por Fox Sports

Bill vs Jets, a través de ViX

En Fox Sports 2 televisarán los juegos de Seahawks vs Steelers y Panthers vs Cardinals

televisarán los juegos de Seahawks vs Steelers y Panthers vs Cardinals Broncos vs Colts podrá verse en Canal 5 de televisión abierta

Falcons vs Vikings por ESPN y Disney+

Mientras que ambos juegos del Monday Night Football del próximo 15 de septiembre se verán a través de ESPN / Disney+.

En streaming, todos los partidos están disponibles con el Game Pass de DAZN.