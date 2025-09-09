Publicidad

Deportes

Mucho futbol americano: fechas, horarios y dónde ver la NFL en vivo esta semana

La temporada 2025-26 de la NFL ya va por su segunda semana y por si quieres saber dónde ver los juegos en vivo desde México, acá te contamos todo.
mar 09 septiembre 2025 04:03 PM
nfl semana 2
Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, jugará contra los Giants este domingo 14 de septiembre. Conoce la agenda completa de los juegos de la NFL en la semana 2.

La temporada deportiva más divertida del año ya comenzó. Los partidos de la NFL programados para su segunda semana de actividades, se juegan, como siempre, el jueves, domingo y lunes.

Algunos de los juegos más esperados para esta semana de actividades es Giants vs Cowboys y los Eagles vs Chiefs, pero hay mucho más.

Calendario NFL de esta semana: 11, 14 y 15 de septiembre

Si eres de las personas que organizan su fin de semana para poder ver futbol americano todo el día, te compartimos las fechas y horarios de los juegos de la NFL para la semana 2 de la temporada 2025-26.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

17:15 horas de la CDMX:

  • Commanders vs Packers

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Este domingo, se jugarán 14 partidos en total. Estos son los horarios:

10:00 horas de la CMX:

  • Browns vs Ravens
  • Jaguars vs Bengals
  • Giants vs Cowboys
  • Bears vs Lions
  • Patriots vs Dolphins
  • 49ers vs Saints
  • Bills vs Jets
  • Seahawks vs Steelers
  • Rams vs Titans

13:15 horas de la CDMX:

  • Panthers vs Cardinals
  • Broncos vs Colts
  • Eagles vs Chiefs

17:20 horas de la CDMX:

  • Falcons vs Vikings

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE

Si no tienes planeado asistir a alguna “fiesta mexicana”, el Monday Night Football de la NFL tiene dos partidos que pueden gustarte:

16:00 horas de la CDMX:

  • Buccaneers vs Texans

19:00 horas de la CDMX:

  • Chargers vs Raiders
nfl semana 2 fechas horarios y donde ver los juegos
Durante la semana 2 de la NFL, más de 15 partidos se jugarán entre jueves, domingo y lunes.

¿Dónde ver los juegos de la NFL de esta semana en vivo desde México?

El partido del jueves podrá verse por Fox Sports, tanto en televisión por cable como a través del canal adicional que se paga aparte en Prime Video.

Por su parte, el domingo podrás ver:

  • Giants vs Cowboys y el Eagles vs Chiefs por Fox Sports
  • Bill vs Jets, a través de ViX
  • En Fox Sports 2 televisarán los juegos de Seahawks vs Steelers y Panthers vs Cardinals
  • Broncos vs Colts podrá verse en Canal 5 de televisión abierta
  • Falcons vs Vikings por ESPN y Disney+

Mientras que ambos juegos del Monday Night Football del próximo 15 de septiembre se verán a través de ESPN / Disney+.

En streaming, todos los partidos están disponibles con el Game Pass de DAZN.

