NFL y relojería de lujo: Patrick Mahomes es el nuevo embajador de Hublot

La firma anunció que el tres veces campeón del Super Bowl, y uno de los quaterbacks más sorprendentes de los últimos años, es su nuevo embajador de marca al ser una de las figuras más dinámicas, conocidas e innovadoras del momento.

“La asociación con Hublot es todo un honor, ya que se trata de una marca que comprende el valor de la oportunidad, la precisión y el rendimiento”, dijo el deportista sobre su alianza. “Me enorgullece formar parte de un legado construido sobre el dominio del tiempo con estilo”.

Patrick Mahomes es conocido por su gran capadcidad de rendir bajo presión y ya ha badito varios récods, además de guiar a su equipo hacia la consecución de tres campeonatos del Super Bowl y dos títulos de MVP.

El jugador de los Kansas City Chiefs es el único quarterback de la historia en lanzar más allá de las 5,000 yardas tanto en la universidad como en la NFL en una misma temporada.

Patrick Mahomes es uno de los jugadores de la NFL más destacados del momento. (Foto: Cortesía)

Mahomes ha llegado a los 300 pases de touchdown en su carrera con mayor rapidez que ningún otro quarterback en la historia de la liga, ostenta el récord del mayor número de yardas en una sola temporada de la NFL y se convirtió en el quarterback más joven en ser titular en cuatro Super Bowls.

Con tres Super Bowls y dos títulos de MVP ya en su poder, Mahomes no solo juega a este deporte, sino que lo está transformando, haciéndolo la personificación de una apasionada singularidad, una fusión inusual de talento, visión y una firme ambición que le hace destacar como uno de los deportistas más electrizantes de su generación.

