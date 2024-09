¿Te gusta la NFL? 9 películas top de futbol americano

Mejores películas de futbol americano en streaming

GOLPE BAJO

The Longest Yard es una de las películas que más nos gustan porque vemos a un Adam Sandler en un papel más serio sin perder su toque especial en la comedia.

La historia es sobre el ex quarterback Paul Crewe que al entrar a prisión, después de ocasionar un accidente por conducir en estado de ebriedad, forma un equipo de americano integrado por presidiarios que, además de darle un significado distinto a su estancia en la cárcel, también enfrentará en carne propia las injusticias perpetradas por los guardias de seguridad.

Disponible en Prime Video.

UN DOMINGO CUALQUIERA

Any Given Sunday es una de las películas favoritas de cualquier amante de la NFL, no solo por la gran historia, sino por las actuaciones de grandes nombres de Hollywood: Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz y Lawrence Taylor.

Esta película cuenta todo el mundo alrededor del negocio de la NFL: desde sus entregadores y jugadores, hasta personal médico, ejecutivos y dueños.

Disponible en renta en Apple TV+ y Prime Video.

PEQUEÑOS GIGANTES

Una de las películas más enternecedoras sobre este deporte que nos encanta. La premisa es sencilla, pero entretenida: dos hermanos, muy diferentes entre sí, se vuelven entrenadores de equipos rivales de futbol infantil en un pequeño pueblo de Ohio.

La cosa está en que Danny -entrenador de los Pee-Wee Cowboys- es el hermano más joven y visto siempre como el más débil y menos interesante, mientras que Kevin, su hermano mayor, siempre ha sido más popular, más fuerte y, además, fue futbolista profesional y vuelve a su pueblo para formar su propia liga juvenil, sin embargo su actitud es déspota y engreída.

Disponible en renta en Apple TV+ y Prime Video.

DUELO DE TITANES

Una de las películas sobre futbol americano favoritas de todos los tiempos (creemos que después de Any Given Sunday esta está en el top) Remember the Titans tiene a un increíble Denzel Washington junto con Ryan Hurst, Will Patton y Wood Harris.

La historia se desarrolla en Virgina durante el año 1971 cuando el equipo de preparatoria de un pequeño pueblo es forzado a integrar a jugadores blancos y negros. Por supuesto no es tarea fácil integrar al equipo y menos aun, cuando Herman Boone, un hombre negro, es nombrado entrenador del equipo.

Disponible en Disney+.

JERRY MAGUIRE

Sí, esta memorable película protagonizada por Tom Cruise gira alrededor del futbol americano.

La historia va así: Jerry Maguire es uno de los mejores agentes dedicado a la promoción de deportistas que, después de hablar sobre la deshonestidad del medio en el que se desenvuelve, se queda sin trabajo y decide iniciar su propia agencia y así, junto a a la secretaria Dorothy Boy, comienza a trabajar con una joven promesa del americano, Rod Tidwell.

Disponible en Netflix y en renta en Apple TV+, Prime Video y YouTube.

LOCAS POR BRADY

Algo tenemos que aclarar: esta película es para reírse y entretenerse y no tomársela en serio. ¿Por qué hay que verla entonces? Porque el elenco es una verdadera joya: Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Lily Tomlin, ¿necesitamos más?

80 for Brady (también conocida como La última yarda) trata de cuatro amigas, todas entradas en sus 80, que en febrero de 2017 se embarcan en un viaje a Houston, Texas, para intentar entrar al Super Bowl LI y ver a su héroe: Tom Brady.

Te lo prometemos, solo por ver a las mujeres de oro de Hollywood, vale la pena.

Disponible en Paramount+ y en renta en Apple TV+ y Prime Video.