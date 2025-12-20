Best of the Best | Los 5 autos que en 2025 fueron sinónimo de poder, lujo y tecnología

TERRITORY, Ford

Eficiencia, tecnología y diseño convergen en la primera Ford Territory híbrida que llegó a suelo mexicano en dos versiones: Trend HEV y Titanium HEV. Entre sus características más destacadas están el rendimiento de hasta 1,200 kilómetros por tanque, su sistema de tres modos de manejo y su pantalla táctil digital de 12”.

QX80 AUTOGRAPH, Infiniti

Con este SUV, Infiniti presentó su nueva filosofía de diseño denominada Artistry in Motion, que se manifiesta en una nueva parrilla de doble arco rediseñada, faros traseros con 300 Luces LED, colores bitono y nuevos rines de aluminio de 22” con diseño exclusivo en color oscuro. Su motor Twin-Turbo V6 de 3.5 litros entrega 450 cv de fuerza y está acompañado por una transmisión automática de nueve velocidades con cambio electrónico.

GX, Lexus

Con una silueta imponente y elegante, la nueva generación de este SUV integra sistemas innovadores para el 4x4 como Craw Control y Multi-Terrain Select. Disponible en dos versiones –Overtrail+ y Luxury– incorpora un motor V6 biturbo de 3.5 litros, capaz de generar 349 cv.

EX30 CROSS COUNTRY, Volvo

Oficialmente en México desde agosto, este SUV cien por cien eléctrico es el más compacto y aventurero que la marca sueca ha sacado al mercado. Su motor ofrece 428 cv y tracción total (AWD), acelerando de 0 a 100 km/h en 3.6 segundos y garantizando una autonomía de 366 kilómetros.

VELAR, Range Rover

Con sus líneas depuradas y detalles sofisticados, el Velar redefine el lujo y la funcionalidad, convirtiéndose en una de las joyas de la casa Jaguar Land Rover. Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de personalizar eligiendo, entre otras cosas, colores, acabados y tecnologías.