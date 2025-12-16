Publicidad

Best of the Best | 5 productos de cuidado de la piel para tu glow up

El skin care es imprescindible en nuestro día a día. Esta es nuestra selección de los mejores productos en el mercado para cuidar tu cutis.
mar 16 diciembre 2025 10:00 AM
mejores-productos-de-cuidado-de-la-piel.jpg
Estos productos son los mejores para mantener una piel sana, hidratada, limpia y joven. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Porque siempre es buen momento para comenzar con una rutina de cuidado personal con los mejores productos disponibles en el mercado, hicimos una selección de nuestros favoritos, lanzados este 2025, que prometen mejorar la apariencia y proteger tu piel. ¿Listo?

THE ELIXIR, Augustinus Bader

BOTB-COSMETICA5.jpg
Augustinus Bader. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Una fórmula concentrada sedosa con resultados a corto plazo que ayuda a acelerar la renovación de la piel, a reducir los signos del envejecimiento y a fomentar la salud general de las células de la piel, como la producción natural de elastina y colágeno. Su fórmula exenta de agua y de rápida absorción maximiza la potencia de los principios activos. Es ideal para pieles maduras.

THE EYE CONCENTRATE, La Mer

BOTB-COSMETICA2.jpg
La Mer. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Un tratamiento intensivo para el contorno de ojos que aporta luminosidad y ayuda a reducir la apariencia de los signos de cansancio.

SKIN CAVIAR HYDRO EMULSION, La Prairie

BOTB-COSMETICA3.jpg
La Prairie. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Ofrece hidratación inmediata y duradera con acabado sedoso. Su tecnología de emulsión de agua en aceite logra una textura ultraligera de rápida absorción.

BEE LAB SHOT, Guerlain

BOTB-COSMETICA1.jpg
Guerlain. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Un tratamiento intensivo de siete días que, mezclado con Youth Watery Oil Serum, repara la piel y corrige los signos de envejecimiento desde la primera dosis.

SILK PLUS, Biologique Recherche

BOTB-COSMETICA4.jpg
Biologique Recherche. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Combate el exceso de sebo, matiza la piel, calma signos visibles de inflamación y rojeces y protege la dermis contra los radicales libres.

