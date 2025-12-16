Best of the Best | 5 productos de cuidado de la piel para tu glow up

THE ELIXIR, Augustinus Bader

Augustinus Bader. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Una fórmula concentrada sedosa con resultados a corto plazo que ayuda a acelerar la renovación de la piel, a reducir los signos del envejecimiento y a fomentar la salud general de las células de la piel, como la producción natural de elastina y colágeno. Su fórmula exenta de agua y de rápida absorción maximiza la potencia de los principios activos. Es ideal para pieles maduras.

THE EYE CONCENTRATE, La Mer

La Mer. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Un tratamiento intensivo para el contorno de ojos que aporta luminosidad y ayuda a reducir la apariencia de los signos de cansancio.

SKIN CAVIAR HYDRO EMULSION, La Prairie

La Prairie. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Ofrece hidratación inmediata y duradera con acabado sedoso. Su tecnología de emulsión de agua en aceite logra una textura ultraligera de rápida absorción.

BEE LAB SHOT, Guerlain

Guerlain. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Un tratamiento intensivo de siete días que, mezclado con Youth Watery Oil Serum, repara la piel y corrige los signos de envejecimiento desde la primera dosis.

SILK PLUS, Biologique Recherche

Biologique Recherche. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Fotos: Cortesía )

Combate el exceso de sebo, matiza la piel, calma signos visibles de inflamación y rojeces y protege la dermis contra los radicales libres.