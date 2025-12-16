Porque siempre es buen momento para comenzar con una rutina de cuidado personal con los mejores productos disponibles en el mercado, hicimos una selección de nuestros favoritos, lanzados este 2025, que prometen mejorar la apariencia y proteger tu piel. ¿Listo?
Best of the Best | 5 productos de cuidado de la piel para tu glow up
THE ELIXIR, Augustinus Bader
Una fórmula concentrada sedosa con resultados a corto plazo que ayuda a acelerar la renovación de la piel, a reducir los signos del envejecimiento y a fomentar la salud general de las células de la piel, como la producción natural de elastina y colágeno. Su fórmula exenta de agua y de rápida absorción maximiza la potencia de los principios activos. Es ideal para pieles maduras.
Te recomendamos:
THE EYE CONCENTRATE, La Mer
Un tratamiento intensivo para el contorno de ojos que aporta luminosidad y ayuda a reducir la apariencia de los signos de cansancio.
SKIN CAVIAR HYDRO EMULSION, La Prairie
Ofrece hidratación inmediata y duradera con acabado sedoso. Su tecnología de emulsión de agua en aceite logra una textura ultraligera de rápida absorción.
BEE LAB SHOT, Guerlain
Un tratamiento intensivo de siete días que, mezclado con Youth Watery Oil Serum, repara la piel y corrige los signos de envejecimiento desde la primera dosis.
SILK PLUS, Biologique Recherche
Combate el exceso de sebo, matiza la piel, calma signos visibles de inflamación y rojeces y protege la dermis contra los radicales libres.