+10 ideas de relojes para regalar esta temporada

Con este lanzamiento, Rolex inició un nuevo capítulo en su historia que, al mismo tiempo, representa todo lo que la marca sabe hacer bien. Con una estética atrevida y contemporánea, es un testamento al espíritu pionero que siempre la ha caracterizado.

CARACTERÍSTICAS DEL ROLEX OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER:

Diámetro de la caja: 40 mmMaterial de la caja: Rolesor blancoEsfera: Blanco intenso con motivo “nido de abeja”Calibre: 7135 (Automático)Brazalete: Flat Jubilee en Rolesor blanco

***

Lanzada en 2019, la colección 11.59 de Audemars Piguet basa su estética en una ingeniosa caja de tres piezas que sirve como prueba de la meticulosidad de la maison. Dando prioridad a la ergonomía y a la legibilidad, esta pieza incorpora acentos del icónico color Bleu Nuit, Nuage 50.

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ AUDEMARS PIGUET CODE 11.59:

Diámetro de la caja: 41 mmMaterial de la caja: Acero inoxidableEsfera: Grabada en color grisCalibre: 4401 (Cronógrafo flyback automático)Brazalete: Caucho gris texturizado

***

El nombre de este modelo hace un guiño al año (1958) en que se presentó el primer reloj específico para submarinismo de la casa. Manteniéndose fiel a las proporciones características del original, esta pieza incorpora por primera vez el color burdeos.

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ TUDOR BLACK BAY 58:

Diámetro de la caja: 39 mmMaterial de la caja: Acero inoxidableEsfera: Burdeos abombadaCalibre: MT5400-U (Automático)Brazalete: Acero inoxidable de cinco eslabones

***

La ligereza y la resistencia del titanio se combinan con la destreza relojera de Cartier para explorar nuevas vías creativas, entre ellas, una esfera iluminada por agujas Superluminova. Otro detalle que no debe pasar desapercibido es la incrustación de espinela negra en la corona de cuerda.

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ SANTOS DE CARTIER:

Diámetro de la caja: 39.8 mmMaterial de la caja: TitanioEsfera: Opalina plateadaCalibre: 1847 MCBrazalete: Titanio

***

Desde sus orígenes, Hublot se ha caracterizado por experimentar con los materiales y combinar mundos que en apariencia son opuestos. El Big Bang es un símbolo de libertad creativa absoluta que a lo largo de 20 años de existencia ha ido ganando adeptos por su estética maximalista.

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ HUBLOT BIG BANG UNICO TITANIUM BLUE CERAMIC:

Diámetro de la caja: 44 mmMaterial de la caja: Titanio con bisel de cerámicaEsfera: Esqueletada azul mateCalibre: HUB1280 UNICO (Cronógrafo automático)Brazalete: Caucho azul

***

Rendimiento técnico, sofisticación estética y compromiso con la relojería certificada son los tres pilares sobre los cuales se fundamenta la colección L.U.C. de Chopard. Esta pieza de encanto vintage reúne las características emblemáticas del diseño de la casa propiedad de la familia Scheufele.

CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ CHOPARD L.U.C. XPS FOREST GREEN:

Diámetro de la caja: 40 mmMaterial de la caja: Lucent SteelEsfera: Verde bosque con tratamiento PVDCalibre: L.U.C 96.12-L (Automático)Brazalete: Piel de becerro café