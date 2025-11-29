Conforme se acerca la temporada decembrina, muchos de nosotros comenzamos a buscar regalos con los que sorprender a las personas más especiales de nuestras vidas. Los relojes, esos objetos creados con la máxima minuciosidad y precisión, son una opción ideal para afianzar vínculos que trascienden el tiempo.
+10 ideas de relojes para regalar esta temporada
Con este lanzamiento, Rolex inició un nuevo capítulo en su historia que, al mismo tiempo, representa todo lo que la marca sabe hacer bien. Con una estética atrevida y contemporánea, es un testamento al espíritu pionero que siempre la ha caracterizado.
CARACTERÍSTICAS DEL ROLEX OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER:
Diámetro de la caja: 40 mm
Material de la caja: Rolesor blanco
Esfera: Blanco intenso con motivo “nido de abeja”
Calibre: 7135 (Automático)
Brazalete: Flat Jubilee en Rolesor blanco
***
Lanzada en 2019, la colección 11.59 de Audemars Piguet basa su estética en una ingeniosa caja de tres piezas que sirve como prueba de la meticulosidad de la maison. Dando prioridad a la ergonomía y a la legibilidad, esta pieza incorpora acentos del icónico color Bleu Nuit, Nuage 50.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ AUDEMARS PIGUET CODE 11.59:
Diámetro de la caja: 41 mm
Material de la caja: Acero inoxidable
Esfera: Grabada en color gris
Calibre: 4401 (Cronógrafo flyback automático)
Brazalete: Caucho gris texturizado
***
El nombre de este modelo hace un guiño al año (1958) en que se presentó el primer reloj específico para submarinismo de la casa. Manteniéndose fiel a las proporciones características del original, esta pieza incorpora por primera vez el color burdeos.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ TUDOR BLACK BAY 58:
Diámetro de la caja: 39 mm
Material de la caja: Acero inoxidable
Esfera: Burdeos abombada
Calibre: MT5400-U (Automático)
Brazalete: Acero inoxidable de cinco eslabones
***
La ligereza y la resistencia del titanio se combinan con la destreza relojera de Cartier para explorar nuevas vías creativas, entre ellas, una esfera iluminada por agujas Superluminova. Otro detalle que no debe pasar desapercibido es la incrustación de espinela negra en la corona de cuerda.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ SANTOS DE CARTIER:
Diámetro de la caja: 39.8 mm
Material de la caja: Titanio
Esfera: Opalina plateada
Calibre: 1847 MC
Brazalete: Titanio
***
Desde sus orígenes, Hublot se ha caracterizado por experimentar con los materiales y combinar mundos que en apariencia son opuestos. El Big Bang es un símbolo de libertad creativa absoluta que a lo largo de 20 años de existencia ha ido ganando adeptos por su estética maximalista.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ HUBLOT BIG BANG UNICO TITANIUM BLUE CERAMIC:
Diámetro de la caja: 44 mm
Material de la caja: Titanio con bisel de cerámica
Esfera: Esqueletada azul mate
Calibre: HUB1280 UNICO (Cronógrafo automático)
Brazalete: Caucho azul
***
Rendimiento técnico, sofisticación estética y compromiso con la relojería certificada son los tres pilares sobre los cuales se fundamenta la colección L.U.C. de Chopard. Esta pieza de encanto vintage reúne las características emblemáticas del diseño de la casa propiedad de la familia Scheufele.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ CHOPARD L.U.C. XPS FOREST GREEN:
Diámetro de la caja: 40 mm
Material de la caja: Lucent Steel
Esfera: Verde bosque con tratamiento PVD
Calibre: L.U.C 96.12-L (Automático)
Brazalete: Piel de becerro café
En el año en que la maison celebra su 250 aniversario, nada como una pieza perteneciente a la colección Tradition, misma que se inspira en los diseños de Abraham-Louis Breguet. Una de sus premisas es que los propietarios tendrán la misma visión del movimiento en funcionamiento que un relojero y, en este caso específico, de la función de la fecha retrógrada.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ TRADITION QUANTIÈME RÉTROGRADE 7597 DE BREGUET:
Diámetro de la caja: 40 mm
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Esfera: Plateada
Calibre: 505Q (Automático)
Brazalete: Piel de aligator
***
Diseñado especialmente para el mercado mexicano y presentado en la edición 2025 del Salón Internacional de Alta Relojería de la Ciudad de México, esta pieza de edición limitada a 60 piezas rinde homenaje a nuestra cultura y se podrá adquirir en exclusiva en Berger Joyeros.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ LUMINOR MARINA CARBOTECH PAM01706 DE PANERAI:
Diámetro de la caja: 44 mm
Material de la caja: Carbotech
Esfera: Verde mate tipo sándwich
Calibre: P.9010 (Automático)
Brazalete: Piel de becerro negra con detalle de los colores de la bandera mexicana
***
Las creaciones de Blancpain se distinguen –desde 1735– por su funcionalidad, poesía y atractivo estético, y, específicamente, los relojes de la colección Villeret rinden un homenaje a la cuna de la marca. Con su doble huso horario, fases lunares y calendario completo esta pieza es perfecta para los trotamundos incansables.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ VILLERET QUANTIÈME COMPLET PHASES DE LUNE GMT DE BLANCPAIN:
Diámetro de la caja: 40.5 mm
Material de la caja: Acero inoxidable
Esfera: Blanca Calibre: 67A5.4 (Automático)
Brazalete: Piel de aligator
***
Más de 50 años de dominio de los cronógrafos automáticos deportivos convergen en este guardatiempos que mide y muestra el tiempo transcurrido con una precisión de décimas de segundo. Enmarcado por un diseño contemporáneo, incorpora una esfera tricolor y pulsadores tipo bomba.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ CHRONOMASTER SPORT DE ZENIT:
Diámetro de la caja: 41 mm
Material de la caja: Acero inoxidable con bisel de cerámica
Esfera: Blanco mate con contadores tricolor
Calibre: El Primero (Cronógrafo automático)
Brazalete: Caucho negro
***
Ligado al universo del polo desde su creación, el Reverso integra magistralmente forma y función. Esta pieza incorpora una nueva interpretación de la complicación del tiempo de viaje, mostrando la indicación de la hora mundial en el reverso de la esfera, mientras que un azul tornasolado intenso se adueña del anverso con indicación de horas, minutos, segundos y fecha.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ REVERSO TRIBUTE GEOGRAPHIC DE JAEGER LECOULTRE:
Medidas de la caja: 49.4 x 29.9 mm
Material de la caja: Acero inoxidable
Esfera: Azul tornasol / laca azul
Calibre: 834 de Manufactura (Cuerda manual)
Brazalete: Lona azul y piel de becerro y piel de becerro azul, intercambiables
***
La colección Patrimony de Vacheron Constantin toma su inspiración de los relojes producidos por la casa durante los años 50. Con un estilo depurado y minimalista, las piezas que la integran deslumbran por el equilibrio entre sus líneas tensas y curvas. Para muestra, una pieza que combina la función de fases lunares con la indicación de la fecha retrógrada.
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ MOON PHASE RETROGRADE DATE DE VACHERON CONSTANTIN:
Diámetro de la caja: 42.5 mm
Material de la caja: Oro rosa de 18 quilates
Esfera: Plateada con efecto opalino Calibre: 2460 R31L/1 (Automático)
Brazalete: Piel de aligator café