Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

Almendras: las mejores aliadas para reducir el dolor tras hacer ejercicio

Un nuevo estudio científico encontró los beneficios directos entre consumir almendras con regularidad y la recuperación después de hacer ejercicio.
mar 30 junio 2026 03:31 PM
Añadir LifeandStyle en Google
Foto de una mano que sostiene un puño de almendras y a un lado un plato redondo hondo lleno de almendras.
Un nuevo estudio encontró que comer almendras todos los días trae beneficios directos en la recuperación muscular tras hacer ejercicio. (Foto: Olga Buntovskih/Getty Images)

Si eres de los que buscan comer alimentos que ayudan a tener un mejor rendimiento en el gym, esto te interesa. Según un nuevo estudio de la Universidad de San Diego, California, consumir almendras regularmente tiene un beneficio directo en la recuperación muscular después de hacer ejercicio.

Lo que hacen estas semillas es reducir el dolor y el daño muscular, además de mejorar el rendimiento de los músculos.

Publicidad

Al terminar el periodo de prueba, con un periodo de eliminación de cuatro semanas entre ambas intervenciones, los participantes corrieron cuesta abajo en la caminadora durante 30 minutos para inducir daño muscular e inmediatamente después consumieron su porción diaria de almendras o pretzels. Después de correr en la caminadora, los participantes continuaron consumiendo las porciones diarias de los alimentos de prueba durante tres días.

Lee:

Día Internacional de la Felicidad 2025: ¿cómo ser la feliz, según la ciencia?
Vida

¿Cómo ser más feliz? Esto dice la ciencia

Después, las investigadoras midieron la percepción de dolor muscular de los participantes, el rendimiento muscular (éste se evalúa con una prueba de contracción muscular y un salto vertical) y los marcadores sanguíneos de daño o inflamación muscular. Todo esto se midió antes de correr en la caminadora y a las 24, 48 y 72 horas después de correr.

Las almendras contienen una amplia variedad de nutrientes, incluyendo proteína, antioxidantes y fitonutrientes, que sabemos apoyan la recuperación después de hacer ejercicio. Estos nutrientes se proveen en un paquete alimenticio integral en lugar de suplementos vitamínicos aislados, lo cual puede contribuir a los beneficios de las almendras observados en este estudio.
Doctor Mark Kern, profesor de ejercicio y ciencias nutricionales en la Universidad Estatal de San Diego

¿Qué beneficios de las almendras encontraron?

Durante la recuperación del ejercicio, el grupo de personas que consumió almendras comparado con el de control tuvo:

  • Niveles más bajos de creatina quinasa (CK), que es un marcador de daño muscular.
  • Un declive más rápido de niveles de CK después de 72 horas, es decir, una recuperación más rápida.
  • Mejor rendimiento muscular a las 24 y 72 horas.
  • Reducción moderada de niveles de dolor tras la contracción máxima a las 24 horas (37% menos) y 48 horas (33% menos).

Mira:

foto collage de electrodomesticos para la cocina, como freidora de aire,
Vida

5 lujitos millennials para consentir tu hogar

Eso sí: estos adultos no eran fumadores y hacían ejercicio entre una y cuatro horas por semana, por lo que los resultados no pueden aplicarse a personas con otras características demográficas.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud Dieta

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad