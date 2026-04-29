¿Cómo se siente un corazón roto? Esto dice un especialista

El papel sustancial que desempeñan las emociones en la salud del corazón se ha confirmado a medida que se avanza en la comprensión integral de factores. De hecho, esta relación se hace presente con el síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo, según el doctor Diego Araiza Garaygordobil, cardiólogo de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

“Se trata de un cuadro clínico en donde, después de experimentar una emoción intensa como un disgusto fuerte o una situación estresante, el paciente manifiesta una serie de síntomas que se asemejan a un infarto de miocardio convencional”, señala el Dr. Diego Araiza.

“Es esencial destacar que estos síntomas son temporales y reversibles, ya que no se originan debido a un problema coronario, sino como resultado de la liberación excesiva de hormonas (catecolaminas) en la sangre tras una emoción intensa”.

Cabe recordar que el síndrome del corazón roto es una condición cardíaca que frecuentemente se desencadena por situaciones estresantes y emociones intensas. Esta afección también puede ser provocada por una enfermedad grave o una cirugía.

Por lo general, el síndrome del corazón roto es temporal. Sin embargo, algunas personas pueden continuar sintiéndose mal incluso después de que su corazón se haya recuperado, de acuerdo con Mayo Clinic.

Los síntomas del corazón roto son similares a los de un ataque cardíaco: dolor en el pecho y falta de aire.

Quienes padecen el síndrome del corazón roto pueden experimentar un dolor repentino en el pecho o sentir que están teniendo un ataque cardíaco. Esta condición afecta solo una parte del corazón y altera temporalmente su capacidad de bombear sangre. El resto del órgano continúa funcionando normalmente, aunque en ocasiones puede contraerse con mayor fuerza.

Para promover una correcta salud cardiovascular, el Dr. Araiza Garaygordobil destaca que se debe adoptar un estilo de vida sano: realizar ejercicio físico de manera frecuente, una alimentación balanceada, monitoreo de niveles de colesterol y control de enfermedades como diabetes e hipertensión.

Nuestro corazón responde a las emociones de manera palpable. El incremento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial son respuestas fisiológicas que demuestran la estrecha relación entre la salud mental y cardiovascular. Esta comprensión integral es fundamental para tratar y prevenir las enfermedades cardiovasculares en México.