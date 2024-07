¿Qué es un orgasmo y cómo llegar a tenerlo?

¿Qué es un orgasmo?

El orgasmo es la liberación placentera de la tensión de la región pélvica que incluye los órganos sexuales, que se experimenta en muchas partes del cuerpo y puede estar acompañada de eyaculación, pero para llegar a ellos también se requiere de autoconocimiento.

La estimulación sexual física es lo que ayuda a llegar a él, aunque el sistema nervioso también se encuentra involucrado, ya que transmite impulsos que estimulan los aparatos y sistemas orgánicos, donde la mayoría de acciones son involuntarias.

Los orgasmos son naturales y parte de nuestra sexualidad

“Los orgasmos son naturales y parte de nuestra sexualidad. Se necesita hablar de ellos para conocer de qué hablamos, qué sí y qué no, y sobre todo, ir comprendiendo que para llegar a ellos también se requiere de autoconocimiento”, explica Karimme Reyes, sexóloga de Platanomelón, marca de juguetes eróticos en línea.

El 95% de las veces, los hombres heterosexuales alcanzan un orgasmo durante un encuentro sexual; el 89% los hombres bisexuales, mientras que las mujeres lesbianas el 86%; el 66% las mujeres bisexuales y las mujeres heterosexuales el 65%, según un estudio .

¿Qué más debes saber sobre los orgasmos?

Disfruta tu cuerpo

En las mujeres, el clítoris, cuya única función es dar placer, es el órgano con el que se puede llegar de forma más placentera, aunque la penetración vaginal y la zona G, junto a los senos, son otras partes a explorar, pues traen sensaciones satisfactorias.

Para el caso de los hombres, estimular el pene junto a los testículos, glande o, de forma interna, el punto P, son algunas de las zonas más explosivas, pero en todos los casos es importante saber qué le gusta a la otra persona.

¿Qué no es el orgasmo?

Éste no es el final de los encuentros sexuales. Algunas personas mencionan que estamos en la era del orgasmocentrismo, debido a la invisibilización de otros aspectos a considerar sobre el placer sexual.

Hay quienes aún no han experimentado un orgasmo por una estimulación que no ha sido correcta o porque apenas están descubriendo el autoplacer. Sin embargo, esto no significa que su vida sexual esté mal o sea insatisfactoria, pues se estima que el 40% de las mujeres alcanza el orgasmo solo en 10 de cada 100 encuentros sexuales.

Multiorgasmos

Experimentar multiorgasmos es posible, y aunque puede ocurrir sin esperarlo porque todo marcha bien en ese encuentro sexual, el autoconocimiento es fundamental para hacerse experto del tema. Explorar y conocer lo que nos gusta ayuda a generar confianza y a ganar herramientas para llegar a vivirlos. Todos pueden vivirlo, pues la práctica debe dirigirse a vivir el orgasmo, sin eyacular.

La masturbación y autoconocimiento son una herramienta importante para alcanzar orgasmos épicos, incluso hay estudios que muestran que la brecha de orgasmos disminuye con esto. Hay muchas y diferentes opciones para experimentar nuevas sensaciones.