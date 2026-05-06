¿Cómo saber si dormimos en la posición correcta para tener un sueño reparador? La Dra. Lois Krahn y el Dr. Virend Somers, expertos en Mayo Clinic , comparten algunas sugerencias al respecto.

La peor posición es dormir boca arriba, principalmente cuando hay apnea del sueño. Al dormir así, la lengua y mandíbula caen y obstruyen las vías respiratorias.

Muchas personas roncan más cuando duermen boca arriba

“Conozco a muchas personas que dicen que es cómodo porque no recargan el peso del cuerpo sobre las articulaciones, pero al dormir boca arriba, la lengua y mandíbula caen y obstruyen las vías respiratorias. Muchas personas roncan más cuando duermen boca arriba”, señala la Dra. Krahn, médica del sueño.

Por otro lado, dormir boca abajo ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias, pero puede tensar la comuna vertebral y el cuello.

El Dr. Somers señala que hay evidencia respecto a que dormir de costado es probablemente lo mejor. Esta forma ayuda a evitar el colapso de las vías respiratorias y disminuye los ronquidos.

Durante el embarazo se recomienda dormir de esta manera, especialmente en el último trimestre. Es mejor dormir de costado porque de esta manera se elimina la presión sobre los órganos internos y promueve un flujo sanguíneo sano.

Sin embargo, si una mujer duerme boca arriba durante el tercer trimestre del embarazo el útero comprime la vena cava inferior. Se comprime el sistema arterial.

La Sleep Foundation también considera que dormir de costado es lo mejor para quienes sufren de dolor del cuello y de espalda, colocando una almohada pequeña entre las rodillas.

“Cuando no se pone una almohada entre las rodillas, dormir de costado puede provocar tensión sobre la cadera y ocasionar algunos problemas”, concluye el Dr. Somers.