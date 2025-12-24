Publicidad

Vida

El Louvre instala reja de seguridad... en una ventana

La administración del museo informó que es una medida de emergencia tras el robo de joyas en octubre pasado. La reja se instaló en la ventana por la que entraron los ladrones.
mar 23 diciembre 2025 10:49 PM
Foto de la fachada del Louvre
This landscape photo was taken, in Europe, in France, in ile de France, in Paris, in summer. We see the Louvres, under the Sun. (Foto: Florent Martin/Getty Images)

La administración del Museo del Louvre instaló una reja de protección en la ventana por la que entraron los ladrones durante el robo de joyas de octubre pasado. Esta es una medida de emergencia que se tomaron para evitar que se repita un episodio similar.

El 19 de octubre, cuatro delincuentes lograron entrar al museo más visitado del mundo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería de Apolo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Desde el robo, la seguridad del museo parisino se encuentra en el centro de las críticas debido a los fallos que el incidente puso de manifiesto.

FRANCE-MUSEUM-ROBBERY-SECURITY
La reja se instaló en la ventana que da a la Galería de Apolo, por donde entraron los ladrones. (Foto: Dimitar Dilkoff | AFP)

La reja de protección "es una de las medidas de emergencia decididas tras el robo", dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo, quien añadió que se están realizando "reflexiones" sobre la "seguridad de las demás ventanas".

La presidenta del Louvre, Laurence de Cars, aseguró la semana pasada ante los senadores franceses que se volvería a instalar una reja "antes de Navidad", y precisó que la anterior se había retirado en 2003-2004, durante unas importantes obras de restauración.

Otra obra importante es el refuerzo de la videovigilancia en las fachadas del museo. "Hemos anunciado un dispositivo de un centenar de cámaras situadas alrededor del palacio", precisó Steinbock.

La semana pasada, el Louvre también anunció la finalización de la instalación de dispositivos antiintrusión alrededor del museo.

Del 15 al 18 de diciembre, los agentes del Louvre estuvieron en huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y medios adicionales para la seguridad.

La movilización terminó el viernes, pero continúan las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Cultura para responder a las preocupaciones de los agentes.

