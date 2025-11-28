Lo que el robo provocó: el museo del Louvre aumentará el precio de sus entradas

La medida, según informó, es para financiar las obras de renovación del museo y todos los visitantes de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (que incluye a Islandia, Liechtenstein y Noruega) pagarán 32 euros en lugar de 22 a partir del 14 de enero de 2026.

Como recordarás, el 19 de octubre pasado, cuatro ladrones entraron al museo del Louvre a plena luz del día y robaron joyas históricas exhibidas, con un valor calculado de 102 millones de dólares. Con esto, las fallas de seguridad quedaron al descubierto y para inicios de noviembre las deficiencias estructurales provocaron el cierre parcial de una de sus alas.

Como parte de las nuevas medidas de seguridad, hacia finales del próximo año se instalarán 100 cámaras exteriores mientras se realizan las obras de renovación que durarán seis años.

Tan solo en 2024, casi 9 millones de visitantes recorrieron el museo y tres cuartas partes eran extranjeros, por lo que el aumento en el precio de las entradas podría significar entre 15 y 20 millones de euros más al año.

Pero el Louvre no es el único. También el Palacio de Versalles, la Ópera de paris, el castillo de Chambord y la Santa Capilla también aumentarán sus precios.