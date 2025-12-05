Con una variedad de obras emblemáticas, como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles o el Museo Guggenheim de Bilbao, Gehry fue quizá el más grande de los starchitects, un grupo de creadores de élite (que incluye a Norman Foster y Renzo Piano, entre otros), aunque para ser honestos, jamás le gustó esa etiqueta.

Hay personas que diseñan edificios que no son técnica ni financieramente buenos, y otras que sí lo hacen. Son dos categorías, simple. Frank Gehry

Las más bellas obras arquitectónicas de Frank Gehry

Su genio artístico brilló en cada uno de sus diseños, tan complejos como bellos, y popularizó la arquitectura contemporánea.

Nació en Toronto, en febrero de 1929, y su se mudó con su familia a Estados Unidos a finales de los 40 y estudió arquitectura en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Tras servir en el ejército estadounidense, retomó sus estudios en planificación urbana en Harvard, pero no terminó.

Frank Gehry murió a los 96 años por una breve enfermedad respiratoria. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Su carrera comenzó en el estudio del arquitecto Victor Gruen, pionero en el diseño de centros comerciales en Los Ángeles, para luego mudarse a París y trabajar con André Remondet. De regreso en California, a inicios de los 60, abrió su propio estudio.

Fue cercano a la escena artística funk de California, su estilo deconstructivista y experimental, es difícil de categorizar y muchos de sus diseños solo pudieron realizarse con herramientas de diseño computacionales, que él adoptó por completo.

Trabajo con clientes que respetan el arte de la arquitectura. Frank Gehry

El máximo reconocimiento a su trabajo llegó en 1989, cuando recibió el Premio Pritzker, el máximo honor arquitectónico del mundo.