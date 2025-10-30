¿Qué ha pasado con las joyas robadas del Louvre? Esto se sabe

Cuatro ladrones encapuchados hurtaron ocho valiosas piezas de la colección del Louvre, valoradas en unos 102 millones de dólares tras irrumpir con una grúa para romper una ventana del piso superior del museo en horario de apertura para luego escapar en moto.

Las cámaras del museo no detectaron a los intrusos a tiempo para impedir el robo, que duró entre seis y siete minutos y fue perpetrado por cuatro personas que no iban armadas, pero que amenazaron a los guardias con amoladoras angulares.

"Quiero mantener la esperanza de que [las joyas] serán encontradas y puedan ser devueltas al Louvre, y en general al país", dijo la fiscal de París, Laure Beccuau.

Las deficiencias de seguridad del Louvre obligaron al museo a trasladar algunas de sus joyas más preciadas al Banco de Francia bajo escolta policial secreta, según la radio francesa RTL.

¿Y qué hay de las detenciones?

La policía de Francia detuvo la. Noche del miércoles a cinco nuevos sospechosos relacionados con el robo, incluido uno que podría haber integrado el comando asaltante, indicó este jueves Beccuau.

La misma noche del miércoles, la justicia inculpó y encarceló a otros dos hombres, de 34 y 39 años, que habían sido arrestados el sábado por el hurto ocurrido el 19 de octubre. Ambos habrían sido integrantes del comando que entró por una ventana del célebre museo parisino y "reconocieron parcialmente los hechos", precisó Beccuau.

Respecto a los cinco últimos detenidos, explicó que se hallaron "restos de ADN" que vinculan a uno de ellos con el asalto, y sugirió que el individuo podría ser uno de los cuatro asaltantes.

"En cuanto a las demás personas detenidas, se trata de personas que pueden eventualmente informarnos sobre el desarrollo de los hechos", añadió la funcionaria, quien no quiso dar detalles sobre el perfil de estos últimos.

Estas cinco detenciones más recientes tuvieron lugar en distintos puntos de París y su periferia.

Según precisó la fiscal, estos nuevos arrestos "no guardaban ninguna relación con las declaraciones" de los dos imputados y se produjeron gracias a "elementos del expediente", como grabaciones de videovigilancia y el análisis de las comunicaciones telefónicas.

Con información de AFP y Reuters