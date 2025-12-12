Más de 600 objetos de colección de un museo fueron robados en Reino Unido

Según la policía de Avon y Somerset, en la madrugada del pasado 25 de septiembre cuatro hombres entraron presuntamente en un edificio donde se guardaban objetos de la colección del Museo de Bristol sobre el Imperio Británico y la Commonwealth. El robo no se había hecho público hasta ahora.

La policía está pidiendo ayuda para identificar a los hombres a partir de las imágenes de videovigilancia en las que se les ve caminando por una calle.

"El robo de muchos objetos de gran valor cultural es una gran pérdida para la ciudad", dijo Dan Burgan, un agente que investiga el caso.

El robo se dio a conocer después del perpetrado en octubre en el museo del Louvre de París, que puso de manifiesto importantes fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo.

Con información de Reuters