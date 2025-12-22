"¡Tú puedes, Wanda!", le dice una directora de ópera al verla ingresar. Antes del espectáculo, recibe un retoque rápido de pedicura: sus pezuñas tienden a recoger heno y residuos.

Wanda es, al fin y al cabo, una burra. Pero una muy especial.

Ha interpretado papeles en producciones clásicas de la Ópera Metropolitana de Nueva York , incluidas La Bohème y El barbero de Sevilla, desde 2022.

Wanda descansa tras bastidores entre cada presentación de la Ópera Metropolitana de Nueva York. (Foto: Charly Triballeau | AFP)

Quién es Wanda, la burrita estrella de la Ópera Metropolitana

La burrita Wanda ha interpretado papeles en producciones clásicas de la Ópera Metropolitana de Nueva York , incluidas La Bohème y El barbero de Sevilla, desde 2022, convirtiéndose en parte esencial de estas puestas en escena.

En el Acto II de La Bohème, la ópera de Giacomo Puccini ambientada en el París del siglo XIX, Wanda se une a cientos de artistas en una de las escenas más espectaculares del Met.

Con un sombrero cónico magenta adornado con gemas multicolores y un cuello con volantes, la burra tira del colorido carro de Parpignol, el vendedor de juguetes para niños, en la icónica escena del mercado callejero, donde también aparece, literalmente, un carruaje tirado por caballos.

Wanda en La Bohème y El barbero de Sevilla

Wanda comparte escenario con Max, un elegante caballo castaño que entra a escena después de ella. Ambos son animales altamente profesionales, acompañados en todo momento por sus cuidadores, quienes permanecen cerca durante la función para garantizar su bienestar.

Mientras esperan la señal de entrada, Max suele dormir la siesta entre bastidores, cuenta la cuidadora Angelina Borello durante una función reciente en Nueva York.

Angelina Borello y Wanda. (Foto: Charly Triballeau | AFP)

Wanda también recibe visitas y muestras de afecto, incluidas las del actor Gregory Warren, quien interpreta a Parpignol. Con un elaborado maquillaje de payaso, el actor acaricia a su coprotagonista con cariño antes de salir a escena.

“Es muy tranquila”, asegura Warren a la AFP . “Aporta una energía especial al escenario, y creo que especialmente para los niños, ver a un animal en acción dentro de una ópera resulta fascinante”.

Cómo se entrenan animales para actuar en la ópera

Wanda debutó en el Met tras el retiro de su predecesor, Sir Gabriel, quien fue enviado a una granja en Maryland, donde ahora vive como compañero de una yegua cuya pareja falleció.

Cuando tiene varios papeles de ópera en un corto periodo, Wanda vive en establos del Bronx, lo que permite reducir su tiempo de traslado. En otras temporadas, reside en el norte del estado de Nueva York.

Además de su trabajo en la Ópera Metropolitana, la burrita participa regularmente en las procesiones del Domingo de Ramos en Manhattan, ampliando su experiencia en eventos públicos.

“Es fabulosa”, afirma Nancy Novograd, propietaria de la agencia All Tame Animals , especializada en entrenar animales para el mundo del espectáculo.

Según Novograd, los animales aptos para actuar comparten rasgos similares a los humanos con talento escénico, como la capacidad de adaptarse y mantener la concentración en entornos inusuales.

Wanda y Max son una burra y un caballo que se han convertido en las estrellas de la Ópera Metropolitana de NYC. (Foto: Charly Triballeau | AFP)

“Lo que busco es confianza. Un animal que pueda entrar en un entorno poco habitual, con luces, sonidos y multitudes, y mantener la calma y el enfoque”, explica.

Un día cualquiera, la agencia de Novograd puede estar trabajando en un rodaje comercial con caballos en la playa, y al siguiente con gusanos de cera para un programa de televisión, una muestra de la diversidad de proyectos que manejan.

La logística y los cuidados detrás del escenario del Met

La regidora Hester Warren-Steijn compara la logística de trabajar con animales vivos con una danza intrincada, similar a todo lo que ocurre entre bastidores en el Met, un teatro equipado con un complejo escenario giratorio y elevadores hidráulicos.

Siempre existe un plan B por si algo sale mal, asegura. En algunas ocasiones, cantantes con alergia al pelo equino deben mantener distancia para proteger sus voces durante la función.

El debate sobre el uso de animales en producciones teatrales

Warren-Steijn señala que parte fundamental del trabajo es asegurarse de que los animales sean tratados con respeto y cuidado en todo momento.

A lo largo de los años, defensores de los derechos de los animales han protestado contra el uso de animales en el teatro , especialmente en Europa, donde el debate ha sido más intenso. Según Novograd, no todos los animales son aptos para actuar, pero para aquellos que sí lo son, salir al escenario puede resultar estimulante.

Tener animales en producciones como La Bohème forma parte de la grandeza y espectacularidad del montaje, explica Warren-Steijn. “Es el Met en su máximo esplendor”, asegura.

Mentas después del espectáculo: la recompensa de Wanda

Cuando Wanda termina de actuar, como muchas estrellas del escenario, pide refrigerios, preferentemente pastillas de menta, su premio favorito tras la función.

Sin embargo, recibe sus golosinas solo después de su breve recorrido por el escenario, que dura aproximadamente un minuto. De lo contrario, “las estaría pidiendo todo el tiempo”, bromea Novograd.