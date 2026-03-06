Tener un lomito mejora la salud física, mental y emocional (según la ciencia)

Según datos del Inegi, en nuestro país cuatro de cada 10 hogares tienen un lomito. Su papel ha evolucionado con el tiempo, pues pasaron de ser guardianes y cazadores a convertirse en compañeros leales de vida, animalitos de apoyo terapéutico e incluso en auxiliares en fuerzas de seguridad y asistencia a personas con discapacidad, explica la Dra. Andrea Bernal, especialista en nutrición animal y médica veterinaria nutricionista de Maka Recetas.

¿Cómo los perritos transforman nuestras vidas?

Protegen la salud mental: Gracias al vínculo emocional que establecen con sus dueños, los perros pueden prevenir el suicidio en personales vulnerables, según un estudio de la Universidad de Lincoln en Reino Unido.

Reducen el riesgo de demencia: Los tutores de los lomitos tienen 40% menos de riesgo de desarrollar demencia debido a la actividad física y la interacción social que conlleva su cuidado, de acuerdo con una investigación de Preventive Medicine Reports de 2023, donde se analizaron a más de 11 mil personas de entre 65 y 84 años.

Benefician el sistema cardiovascular: Tener un perrhijo contribuye a mejorar el perfil lipídico, reducir la presión arterial y disminuir los niveles de estrés, lo que favorece la salud del corazón, explica la American Heart Association.

Fomentan el bienestar emocional: Los perritos han sido clave para reducir la sensación de soledad, depresión, ansiedad o el estrés en sus dueños, pues fomentan la atención plena, haciendo a un lado los pensamientos negativos e intrusivos, de acuerdo con Harvard Medical School.

Los beneficios de tener un perro son innegables, sin embargo debes tener en cuenta que adoptar una mascota es una gran responsabilidad a largo plazo, pues implica brindarle cuidados que contribuyan a una calidad de vida digna, entre comida saludable y balanceada, ejercicio diario y revisiones veterinarias periódicas.

“Un perro no solo lleva alegría al hogar, sino que también nos obliga a ser más disciplinados, empáticos y activos. Sin embargo, su cuidado debe ser integral, desde una nutrición adecuada hasta una correcta socialización”, agrega la Dra. Andrea Bernal.