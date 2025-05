Entrevista | Diego del Río y su formación actoral con rigor y apertura

“Vienen dos películas. El plan de una de ellas es filmarla a finales de año, otra a mediados del siguiente. Son proyectos que vengo escribiendo desde hace tiempo. Dos proyectos de cine muy importantes para mí, que van a estar siempre acompañando todo este universo de lo teatral y de lo formativo”, relata.

Parece tener la calma de un protagonista que memorizó a la perfección sus líneas. Cuando responde es mesurado, como si del otro lado de la pantalla hubiera una grada llena de espectadores listos para aplaudir o abuchear.

La pasión que Diego del Río vive por las artes escénicas, y los canales que ha construido, nos hacen entender por qué es uno de los directores más galardonados de su generación. Su autoría y dirección le han valido diversas nominaciones y premios en certámenes como los premios Metropolitanos de Teatro, los de la Agrupación de Periodistas Teatrales o los de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro.

Ha trabajado más de 30 puestas en escena, los retos de dirección le llenan el corazón, pero desde hace algunos años el enfoque ha cambiado; la trinchera ha estado en teatros y cientos de ensayos, pero también en sets de grabación y localizaciones pensadas para cine. Y en mayor medida, aulas y planes de estudio.

Diego del Río ha trabajado en más de 30 obras de teatro. (Fotos: Gabriela Atala y David Castillo)

Conservatorio de actuación

Decía el dramaturgo estadounidense Arthur Miller que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y una consigna parecida llevó a Diego del Río a fundar en 2021 el Conservatorio de Actuación. Después de años de experiencia en las aulas de formación escénica, entendió que las dinámicas y condiciones no suelen ser las ideales.

Así, junto a Evan Regueira (actor, director, docente y cofundador del Conservatorio de Actuación), comenzó a idear en charlas un espacio que ofreciera condiciones de rigor formativo, pero también de escucha constante, de inclusión y apertura.

“Se funda en 2021, pero su planeación empieza años antes. Tengo una colaboración muy cercana con Evan. Él es director académico del Conservatorio, y yo soy director artístico. Él y yo dimos clases juntos durante varios años y teníamos cotidianamente la reflexión compartida de la escuela ideal. Una utopía de espacio para formar actrices y actores”, explica del Río.

El Conservatorio ofrece rigor formativo, pero también comunidad. Está ubicado en SUNLAND, un espacio educativo enfocado en el arte, con domicilio en la colonia Roma de la Ciudad de México. “Durante mucho tiempo, los salones de clases no fueron espacios seguros”, desarrolla del Río. “Había muchos abusos de poder, abusos de todo tipo. Las prácticas de pronto no eran reflexionadas. Replicaban conductas más dañinas que productivas”.

Desde esta premisa, del Río y Regueira tomaron la responsabilidad de crear un espacio que prioriza la escucha, el respeto y la investigación conjunta.

Esto no significa que no haya un rigor absoluto: “No es que sea un espacio laxo o sin rigor educativo. Te ofrece una formación profunda”, matiza. La formación es personalizada, ya que los grupos suelen ser pequeños, de no más de diez personas.

En el Conservatorio de Actuación existen dos modelos de estudio: la carrera de Actuación, con duración de 3 años, y el curso de Perfeccionamiento Actoral, un intensivo de nueve meses más enfocado a aquellos artistas escénicos con experiencia.

Algunos de los docentes que conforman la plantilla del Conservatorio de Actuación son María Penella, David Gaitán, Diana Sedano, Aída del Río, Arcelia Ramírez, Sofi Alexander Katz, Cristian Magaloni, Alejandra Chacón y Majo Jiménez, entre otros. “Con este espacio podemos ponderar la investigación de alumnos y alumnas, entendiendo que tanto ellos como los docentes somos las personas responsables para prender el fuego colectivo del espíritu, no solo de comunidad, sino de lo que juntos estamos haciendo para acercarnos más a la industria que queremos crear”, agrega el director de Todo el silencio (2023), su ópera prima cinematográfica. Hace tres años que nació el proyecto.

...queremos mantener esta idea de conservatorio, de grupos pequeños, para poder realmente ofrecer una formación personalizada e individual. Diego del Río, director

La primera generación graduada recientemente se despidió de las aulas, dejando tras de sí aún más ganas y motivación para del Río y compañía. “Es muy emocionante ir viendo qué camino toma este espacio, hacia dónde va creciendo. No queremos que crezca de manera multitudinaria, queremos mantener esta idea de conservatorio, de grupos pequeños, para poder realmente ofrecer una formación personalizada e individual, profunda con cada una de las actrices y actores con los que compartimos”, sentencia.

Para cerrar la charla, Diego del Río se sincera y, ante ese cosquilleo de quien piensa en el futuro inmediato, confiesa un pendiente de su lista: el RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial) para seguir puliendo el Conservatorio.

“Ya estamos trabajando en eso”, confiesa desde su cámara web antes de salir con dirección al Conservatorio para cumplir una nueva jornada de formación escénica consciente.

. (Fotos: Ieve González, Gabriela Atala y David Castillo)

EL DATO

Después de más de una década de carrera teatral, Diego del Río decidió “cambiar de lenguaje”, como él lo describe, y lanzó su primera película. Todo El Silencio (2023), cuenta la historia de una actriz HOPS (Hijos Oyentes de Padres Sordos) que se dedica a dar clases de Lenguaje de Señas Mexicano. Está protagonizada por Adriana Llabrés, Ludwika Paleta, Arcelia Ramírez y Montserrat Marañón.

EL NÚMERO

13 años de carrera escénica suma Diego del Río. Su experiencia abarca dirección teatral, dirección cinematográfica, autoría, docencia y adaptación.

Esta entrevista la leíste primero en nuestra edición impresa de primavera.