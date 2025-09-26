Y es que desde que Gaston-Louis Vuitton, nieto del fundador de la Maison, exhibió sus icónicos diseños en la Exposición de Artes Decorativas de 1925, el mundo vio las bases creativas de uno de los momentos artísticos, de diseño y arquitectónicos más apasionantes de los últimos dos siglos.

Por supuesto, para ese momento la casa fundada en 1854 sabía muy bien que sus piezas, creadas con gran artesanía en los talleres de Asnières, ya tenían un enorme prestigio, para la exposición Gaston-Louis Vuitton quiso darle una nueva dimensión creativa y buscó colaboraciones con artistas como Pierre-Émile Legrain, Camille Cless-Brothier y Gaston Le Bourgeois, lo que estableció a la casa de moda francesa como una parte fundamental en la historia del Art Déco.

Además del histórico stand de Louis Vuitton en la Exposición de Artes Decorativas de 1925, la nueva exhibición muestra más de 300 piezas de la historia de la Maison.

Y ahora, Louis Vuitton decidió revisitar ese momento histórico con la exhibición Louis Vuitton Art Déco que se inaugura en París. A través de las reconocidas líneas geométricas, el cuero y los motivos distintivos de la casa de moda, esta exposición es un recorrido a través de la creatividad y la elegancia que marcaron a la empresa.

Louis Vuitton Art Déco incluye más de 300 piezas y archivos exhibidos a lo largo de ocho salas temáticas, desde el Patrimonio Familiar para entender Asnières, la cuna de Louis Vuitton, pasando por los momentos de consagración con el legendario stand en la Exposición de Artes Decorativas de 1925; y por supuesto entendiendo el Manifiesto Art Déco con las piezas históricas que marcaron el punto de inflexión de la casa.

Louis Vuitton Art Déco está dividida en ocho salas que relatan la historia de la Maison y el movimiento de diseño. (Foto: Cortesía)

Por supuesto, también se recorren otros aspectos apasionantes de la Maison: desde los deslumbrantes escaparates que crea por todo París, hasta bocetos de campañas publicitarias a lo largo de los años y archivos que van desde Nicolas Ghesquière, hasta Kim Jones y Pharrell Williams.