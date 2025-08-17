Cuando el interiorismo se fusiona con el arte

En ellos, siempre priorizando la funcionalidad y la armonía estética, trata de fusionar el diseño contemporáneo con elementos culturales locales para de esa manera crear ambientes elegantes y acogedores.

Una forma de entender el interiorismo cuyo legado recoge ahora Cuaik: El arte de la vida contemporánea, libro publicado por la editorial Rizzoli y escrito por el artista Jorge Méndez Blake (Alfonso López Baz, arquitecto, fotógrafo y fundador de Grupo LBC, es el encargado del prólogo).

A través de textos y fotografías de 20 proyectos –algunos de ellos con material inédito– llevados a cabo en países como España, México y Estados Unidos, recoge el legado de líneas limpias, paletas neutras y abundante luz natural que siempre ha caracterizado el estilo de Cuaik CDS.

Fundado por el arquitecto mexicano Santiago Cuaik, el estudio ha sido desde sus inicios un referente a la hora de crear sinergias entre disciplinas como la arquitectura, el arte contemporáneo y el diseño, corriente que Cuaik: El arte de la vida contemporánea compila sin olvidarse de la influencia del paso del tiempo en los proyectos.

De esta manera, ofrece diferentes perspectivas sobre la evolución de los espacios con el objetivo de analizar las transformaciones que han experimentado. Una obra imprescindible para acercarse al interiorismo mexicano de la última década.