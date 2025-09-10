Hallan en París un cuadro de Rubens perdido desde hace 400 años

Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, informó que la obra maestra fue encontrada en septiembre del año pasado durante el inventario y la venta de una mansión en el distrito 6 de París, área en la que se ubican numerosos museos y sitios de interés como los Jardínes de Luxemburgo.

“Se trata de una obra maestra, un Cristo en la cruz pintado en 1613, que había desaparecido”, dijo Orsenat y adelantó que el cuadro se subastará el 30 de noviembre. “Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedentes”.

El cuadro, que llevaba perdido desde 1613, mismo año que fue creado por Peter Paul Rubens, se encuentra en muy buen estado de conservación y marca el comienzo de la pintura barroca. Presenta a un Cristo en la cruz aislado, luminoso y sobresaliendo entre el cielo oscuro con un fondo rocoso y verde del Gólgota.

Este periodo creativo de Rubens marca el inicio de la pintura barroca y se encuentra en buen estado de conservación. (Foto: IG @_osenat)

“Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento”, dijo Osenat y explicó que lo autentificó Nils Büttner, profesor especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI.

Aunque el pintor realizó numerosos cuadros para la Iglesia, esta obra maestra, de 105.5 cm por 72.5 cm, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. Perteneció al pintor del siglo XIX William Bouguereau y, luego, a los propietarios de la mansión parisina donde fue hallada.

Con información de AFP