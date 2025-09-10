Publicidad

Hallan en París un cuadro de Rubens perdido desde hace 400 años

El cuadro, que presenta a un Cristo en la cruz, se encuentra en buen estado de conservación y será subastado en próximos meses.
mié 10 septiembre 2025 07:40 PM
hallan cuadro de rubens en mansion de paris
Un cuadro de "Cristo en la cruz", de Peter Paul Rubens, fue hallado en una antigua mansión de París.

El mundo del arte celebra otro hallazgo valioso: un cuadro del famoso pintor Peter Paul Rubens, que se creía perdido desde hace más de 400 años, fue hallado en una mansión de París y será subastado en un par de meses.

Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, informó que la obra maestra fue encontrada en septiembre del año pasado durante el inventario y la venta de una mansión en el distrito 6 de París, área en la que se ubican numerosos museos y sitios de interés como los Jardínes de Luxemburgo.

“Se trata de una obra maestra, un Cristo en la cruz pintado en 1613, que había desaparecido”, dijo Orsenat y adelantó que el cuadro se subastará el 30 de noviembre. “Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedentes”.

El cuadro, que llevaba perdido desde 1613, mismo año que fue creado por Peter Paul Rubens, se encuentra en muy buen estado de conservación y marca el comienzo de la pintura barroca. Presenta a un Cristo en la cruz aislado, luminoso y sobresaliendo entre el cielo oscuro con un fondo rocoso y verde del Gólgota.

cristo en la cruz de rubens
Este periodo creativo de Rubens marca el inicio de la pintura barroca y se encuentra en buen estado de conservación.

“Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento”, dijo Osenat y explicó que lo autentificó Nils Büttner, profesor especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI.

Aunque el pintor realizó numerosos cuadros para la Iglesia, esta obra maestra, de 105.5 cm por 72.5 cm, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. Perteneció al pintor del siglo XIX William Bouguereau y, luego, a los propietarios de la mansión parisina donde fue hallada.

Con información de AFP

